Este expresia "ne trage curentul" un mit sau o realitate? Cornel Brotac, medic specialist în recuperare medicală, dă răspunsul şi oferă explicaţii cu privire la motivul pentru care durerile articulare care devin mai puternice în perioada sezonului rece.

Andreea Milea, prezentator: Vreau să lămurim un mit: dacă este românească sau nu expresia „ne trage curentul”.

Cornel Brotac, medic specialist în recuperare medicală: În America nu există expresia asta. Este o expresie românească. Șocul termic poate afecta sistemul musculo-scheletal. Există un sâmbure de adevăr, pentru că produce o contracție musculară care pune presiune pe articulație.

Andreea Milea: Care sunt categoriile care, odată cu venirea frigului, se confruntă cu aceste dureri? Nu auzim doar la persoanele vârstnice, auzim și la oamenii tineri.

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Cornel Brotac: În special la persoanele sedentare, pentru că au un tonus muscular scăzut, vascularizația precară în zona periferică, iar când se expun la frig, vasele de sânge își micșorează volumul, pentru că organismul încearcă să trimită sângele în zona centrală.

Andreea Milea: Deci sedentarismul este principala cauză a acestor dureri care apar odată cu temperaturile care scad?

Cornel Brotac: Lichidul sinovial devine mult mai vâscos, iar lubrifierea articulațiilor este mai proastă.

Andreea Milea: Deci efecte în lanț, asta ne spuneți dumneavoastră, din cauza sedentarismului. Vorbeam despre un studiu care m-a șocat pe mine personal, pentru că majoritatea celor care au răspuns la sondaj au spus că stau 86% din timpul unei zile. Oamenii stau... e mai mult decât un sedentarism la care ne-am gândi noi.

Cornel Brotac: Este un sedentarism prelungit. Însă, mai rău decât atât, este faptul că tot mai mulți copii au problema asta. Adică, dacă încep de la vârste fragede cu astfel de probleme, pot dezvolta boli reumatismale și articulare de la vârste fragede.

Andreea Milea: Îmi spuneați dumneavoastră că și trecerea de la sedentarism la activitate sportivă trebuie făcută cu cap, ca să nu avem, din această cauză, dureri. Cum putem face, dacă suntem o persoană sedentară, odată ce ne apucăm de sport, să nu ne facem rău?

Cornel Brotac: Mare parte din pacienții pe care îi avem vin din postura de sedentari, merg la sală, se apucă să facă exerciții fără pregătire, fără încălzire fizică și apoi încep să aibă probleme.

Trebuie făcută o trecere treptată, trebuie adaptată musculatura, astfel încât, pas cu pas, tonusul muscular să crească, iar articulațiile să devină ferme și să susțină activitatea.

Andreea Milea: Am văzut în material că se aplică leacurile băbești, cu varză, cu spirt, mai luăm o pastilă... Adică nu mergem direct la doctor, pentru că ni se pare o normalitate. Este sau nu normal?

Cornel Brotac: Pregătirea trebuie făcută treptat, din timpul verii, astfel încât, atunci când se răcește temperatura, corpul să fie adaptat și să facă față cu ușurință. Dacă tot ați menționat varza, trebuie știut că aceasta conține glutamină, care ajută la formarea capsulei articulare. Nu am încercat, e drept. De obicei, încerc majoritatea procedurilor înainte de a le recomanda pacienților. Nu am încercat varza, dar ar ajuta articulațiile.

Andreea Milea: Haideți să presupunem că o parte din telespectatori s-ar fi trezit în această dimineață cu un junghi, cu un mușchi blocat sau cu o durere de genunchi. Cum procedăm când ne trezim și facem primii 2-3 pași?

Cornel Brotac: Există anumite exerciții de bază pentru a redobândi mobilitatea și trebuie să înceapă cu exerciții de mobilitate. În cazul în care durerea persistă, este recomandat să meargă la un medic pentru a evalua și trata problema respectivă.