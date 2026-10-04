Iniţiativă USR: DSP să fie obligată să investigheze impactul disconfortului olfactiv reclamat de cetăţeni

Parlamentarii USR Cynthia Păun, Allen Coliban, Aurel Oprinoiu și Adrian Giurgiu au depus o inițiativă legislativă prin care propun instituirea unui mecanism prin care sesizările privind disconfortul olfactiv să declanșeze investigații de sănătate publică și evaluări ale impactului asupra populației.

Parlamentarii USR Cynthia Păun, Allen Coliban, Aurel Oprinoiu și Adrian Giurgiu au depus o inițiativă legislativă care urmărește instituirea unui mecanism clar pentru investigarea disconfortului olfactiv reclamat de cetățeni și evaluarea impactului acestuia asupra sănătății populației, potrivit unui comunicat transmis duminică de USR.

Propunerea modifică OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului și extinde situațiile în care pot fi realizate investigații de sănătate publică, astfel încât acestea să poată fi declanșate atât în urma plângerilor cetățenilor, cât și a sesizărilor autorităților de control din domeniul protecției mediului.

Inițiativa prevede în mod expres obligația autorității publice centrale pentru sănătate, prin structurile subordonate, de a investiga factorii de poluare și sursele generatoare de disconfort olfactiv și de a evalua impactul acestora asupra sănătății populației.

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"Oamenii din București și Ilfov au trăit săptămâni întregi cu geamurile închise, în timp ce instituțiile statului își trimiteau adrese una alteia fără ca vreuna să dea un răspuns. Cei care poluează au stat liniștiți în spatele acestui ping-pong, iar propunerea noastră îl oprește, pentru că orice sesizare duce la investigație și la măsurători, iar dacă se dovedește că ne îmbolnăvim, autorizația poluatorului poate fi suspendată", a declarat Cynthia Păun, membră a Comisiei pentru mediu din Senat.

Potrivit USR, proiectul prevede și evaluări și monitorizări independente ale forajelor și puțurilor de apă din jurul amplasamentelor reclamate, iar în cazul în care este identificată o legătură de cauzalitate între disconfortul olfactiv și starea de sănătate a populației, autoritatea competentă pentru sănătate va trebui să notifice de îndată autoritatea competentă pentru protecția mediului.

"De cele mai multe ori, oamenii au simțit miros toxic, au trimis sesizări, dar nu s-a întâmplat nimic. Asta trebuie să se schimbe. Prin această lege, atunci când se trimit sesizări, lucrurile trebuie să intre într-un curs firesc: să se pornească investigații și evaluări obiective, cu rezultate și un răspuns fundamentat", a afirmat Adrian Giurgiu, deputat USR de Mureș și președintele Comisiei pentru mediu din Camera Deputaților.

Situația din Brașov

Inițiatorii propun ca, în maximum 180 de zile de la intrarea în vigoare a legii, să fie elaborată o metodologie de investigare a impactului disconfortului olfactiv asupra sănătății și calității vieții populației.

Deputatul Allen Coliban susține că proiectul ar completa cadrul legislativ existent privind mirosurile și invocă situația din Brașov, unde locuitorii reclamă frecvent emanațiile provenite de la groapa de gunoi.

"Brașovenii se plâng frecvent de emanațiile pestilențiale ale gropii de gunoi, care ar fi trebuit deja închisă, conform deciziei definitive a instanței. Acest proiect de lege completează Legea Mirosurilor din 2020, declanșând un răspuns instituțional în urma sesizărilor: investigații reale de sănătate publică, susținute de date, care să lămurească impactul mirosurilor reclamate asupra sănătății, oprind activitățile care ne îmbolnăvesc", susține Allen Coliban, membru în Comisia pentru mediu din Camera Deputaților.

"Când oamenii reclamă în mod repetat mirosuri insuportabile, statul nu poate răspunde doar cu hârtii și transferuri de responsabilitate între instituții. Sesizarea cetățeanului trebuie să declanșeze o investigație reală, bazată pe măsurători și date obiective, inclusiv asupra efectelor asupra sănătății", a spus senatorul Aurel Oprinoiu, unul dintre inițiatorii proiectului.