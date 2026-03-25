Expresii precum "mi-ai scos peri albi", "mi-ai mâncat ani din viață" sau "am îmbătrânit din cauza ta" NU sunt doar simple metafore, ci reflectă o realitate confirmată de cercetători. Potrivit unui studiu recent, interacțiunile frecvente cu persoane dificile sau epuizante din punct de vedere emoțional pot avea efecte reale asupra organismului, ba chiar pot influența sănătatea și accelera procesul biologic de îmbătrânire.

9 luni: atât ne "fură" din viaţă o persoană toxică, obositoare, dificilă sau, mai pe scurt, hassler, așa cum a fost denumită în studiul realizat de cercetătorii americani. Rezultatele arată că interacţiunea cu astfel de oameni ne îmbătrâneşte, la propriu, iar efectele sunt atât la nivel fizic, cât și la nivel mental. Şi exact aşa spun şi cercetătorii. Cel mai tare ne afectează apropiaţii, dar tot ei ne şi protejează dacă avem o relaţie armonioasă. În schimb studiul arată clar că fiecare hassler, accelerează procesul de îmbătrânire cu 1,5%.

Realizatorii studiului spun că femeile sunt mai vulnerabile în faţa criticilor şi stresului interpersonal

"Creierul percepe aceste relații cu persoanele toxice ca pe niște amenințări repetitive. Atunci când ne întâlnim cu persoane care critică constant, care ne cer prea mult, care creează tensiuni constante, care sunt negativiști sau manipulatori, intrăm într-o stare de stres și asta ne afectează energia, somnul, felul de a gândi", a declarat Irina Mitrea, psiholog la Institutul Socola Iași. Știți cum se spune, mai bine singură la masă decât prost însoțită. Uneori 5 minute cu o persoană nepotrivită se simt precum 5 ani, iar sănătatea noastră fizică și psihică e mai importantă decât orice. Și totuși ce facem dacă în cele din urmă avem lângă noi o persoană toxică? Cred că cea mai bună soluție e să ne ridicăm și să plecăm.

Realizatorii studiului spun că femeile sunt mai vulnerabile în faţa criticilor şi stresului interpersonal. În plus, un mediu social toxic este asociat cu depresia și anxietata, o stare generală de sănătate mai precară, un indice de masă corporală mai ridicat și niveluri crescute ale markerilor inflamatorii.

