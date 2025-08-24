Antena Meniu Search
Noi reguli în spitalele din România! Din luna septembrie unităţile medicale vor trebui să publice pe site-ul lor o serie de indicatori de transparență, anunță ministrul Sănătății.

de Iulia Pop

la 24.08.2025 , 09:36

Este un set de informaţii care vor deveni publice din luna septembrie. Se referă mai exact la numărul total de pacienţi internaţi, la gradul de ocupare a paturilor din luna precedentă, la numărul transferurilor făcute între unităţile sanitare şi de numărul externărilor făcute la cerere. 

Aceste date vor fi afişate pe site-urile spitalelor pentru ca pacienţii sau aparţinătorii să aibă o imagine mult mai clară asupra activităţii unităţilor sanitare. 

Ministerul Sănătăţii spune că această măsură urmăreşte transparenţa, dar pe termen lung poate creşte încrederea în sistemul medical românesc.

Iulia Pop
Iulia Pop Like

Îmi place să știu. Pun întrebări, și cer, imperios, răspunsuri! Îmi place să ascult. Sincer, uneori de atât e nevoie! Îmi place să scriu. Sunt perfecționistă și “lupt” pentru fiecare cuvânt din știre! Îmi place să zâmbesc.

