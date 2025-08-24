Noi reguli în spitalele din România! Din luna septembrie unităţile medicale vor trebui să publice pe site-ul lor o serie de indicatori de transparență, anunță ministrul Sănătății.

Este un set de informaţii care vor deveni publice din luna septembrie. Se referă mai exact la numărul total de pacienţi internaţi, la gradul de ocupare a paturilor din luna precedentă, la numărul transferurilor făcute între unităţile sanitare şi de numărul externărilor făcute la cerere.

Aceste date vor fi afişate pe site-urile spitalelor pentru ca pacienţii sau aparţinătorii să aibă o imagine mult mai clară asupra activităţii unităţilor sanitare.

Ministerul Sănătăţii spune că această măsură urmăreşte transparenţa, dar pe termen lung poate creşte încrederea în sistemul medical românesc.

