Maria are 44 de ani, iar în urmă cu doi ani a primit un diagnostic crunt: cancer în stadiul patru. După o terapie de lungă durată, astăzi poate vorbi din nou.

"La începutul anului 2023 am fost diagnosticată cu tumoră canceroasă la limbă, am făcut mai multe tratamente, fără niciun rezultat, s-a agravat mai rău, eram o legumă. Am suportat foarte bine tratamentul, nu am avut reacţii adverse. În primul rând pot vorbi şi mânca din nou", spune Maria, pacient studii clinice.

Pacienţii din România, aparţinătorii, comunitatea medicală şi publicul larg vor putea accesa informaţiile despre studiile clinice aflate în derulate în România, printr-o nouă platformă online, în limba română, care va fi dezvoltată în acest an.

"Oferă şansa pacienţilor să ajungă la un tratament mult mai repede, oferă şansa să poată rezolva problema de sănătate, de multe ori trebuie să ne gândim că sunt medicamente care nu au altă alternativă în piaţă şi sunt pacienţi care nu au alte soluţii şi atunci accesul timpuriu este un avantaj enorm", spune Radu Costin Gănescu, Preşedinte COPAC.

Specialiştii spun că pacienţii care doresc să participe la un studiu clinic li se pun la dispoziţie toate informaţiile despre studiul respectiv şi se pot înscrie oricând, dacă sunt potriviţi pentru cercetare.

"Apoi trebuiesc îndeplinite diferite criterii în funcţie de studiul clinic. De exemplu să nu fi avut boala de mai mult de 3 ani, sunt exemple, să fi folosit un anumit medicamen", spune Rozalina Lăpădatu, Asociaţia Pacienţilor cu Afecţiuni Autoimune.

"Un studiu clinic durează câţiva ani. Are mai multe etape. Există cel puţin trei stadii. Ultima etapă durează în general undeva la 18 luni până la 2 ani şi implică un număr mare de pacienţi care suferă de acea afecţiune şi pentru care se urmăreşte modul de administrare, dozele, orice reacţie adversă care ar putea să apară, eficacitatea, efectul", spune Răzvan Prisada, Agenția Națională a Medicamentului.

Datele sistemului european de informaţii privind studiile clinice arată că, în prezent, în România, sunt în desfăşurare 550 de studii în 336 de centre medicale. Mult prea puţin, în comparaţie cu o ţară europeană dezvoltată.

