Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Ce ascund mezelurile și băuturile carbogazoase. Conservanți folosiți zilnic, asociaţi cu boli grave

Nu mai e o noutate că unele boli grave sunt provocate şi de ceea ce mâncăm. Ce nu se ştia, însă, este că şi unii conservanţi consideraţi până acum fără riscuri pentru sănătate pot provoca diabet de tip 2 sau, mai grav, chiar cancer. 

de Redactia Observator

la 09.01.2026 , 18:19

Şase tipuri de conservanţi folosiţi în mod obişnuit pentru a prelungi durata de valabilitate a alimentelor au fost asociaţi cu cancerul de prostată, de sân sau de colon. Nitritul de sodiu, nitratul de potasiu, sorbații, metabisulfitul de potasiu, acetații și acidul acetic sunt folosite în special în mezeluri, brânzeturi sau produse de patiserie. 

De parcă nu ar fi de-ajuns, cercetătorii francezi au descoperit şi alte 12 tipuri de aditivi în băuturile carbogazoase, în carnea procesată şi în diferite tipuri de brânzeturi care pot provoca diabet de tip 2. 

Informaţiile au fost publicate la finalul unui studiu început în Franţa 2009, care a comparat date de la peste 170.000 de oameni.

Articolul continuă după reclamă
Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

conservanti alimente cancer diabet studiu sanatate
Înapoi la Homepage
Din ce afaceri face bani Nadia Comăneci în SUA. Averea fabuloasă pe care a strâns-o “Zeiţa de la Montreal”
Din ce afaceri face bani Nadia Comăneci în SUA. Averea fabuloasă pe care a strâns-o &#8220;Zeiţa de la Montreal&#8221;
Cum arată acum Antonia în costum de baie, după intervenția de urgență în zona posteriorului. Ipostazele fierbinți în care apare
Cum arată acum Antonia în costum de baie, după intervenția de urgență în zona posteriorului. Ipostazele fierbinți în care apare
Pacienții cronici, lăsați în voia sorții! Noile reguli din sănătate lovesc dur: bolnavii rămân fără analize. „Degeaba plătesc asigurări”
Pacienții cronici, lăsați în voia sorții! Noile reguli din sănătate lovesc dur: bolnavii rămân fără analize. „Degeaba plătesc asigurări”
Insula din Caraibe, cu peste 1.000 km de coastă, unde localnicii nu mai au acces la plajă
Insula din Caraibe, cu peste 1.000 km de coastă, unde localnicii nu mai au acces la plajă
Noi acuzații la adresa Spitalului din Buzău! Un tată spune disperat că fiul lui de 15 ani a fost lăsat să moară
Noi acuzații la adresa Spitalului din Buzău! Un tată spune disperat că fiul lui de 15 ani a fost lăsat să moară
Comentarii


Întrebarea zilei
Vă gândiţi să renunţaţi la gaze?
Observator » Sănătate » Ce ascund mezelurile și băuturile carbogazoase. Conservanți folosiți zilnic, asociaţi cu boli grave