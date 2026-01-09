Nu mai e o noutate că unele boli grave sunt provocate şi de ceea ce mâncăm. Ce nu se ştia, însă, este că şi unii conservanţi consideraţi până acum fără riscuri pentru sănătate pot provoca diabet de tip 2 sau, mai grav, chiar cancer.

Şase tipuri de conservanţi folosiţi în mod obişnuit pentru a prelungi durata de valabilitate a alimentelor au fost asociaţi cu cancerul de prostată, de sân sau de colon. Nitritul de sodiu, nitratul de potasiu, sorbații, metabisulfitul de potasiu, acetații și acidul acetic sunt folosite în special în mezeluri, brânzeturi sau produse de patiserie.

De parcă nu ar fi de-ajuns, cercetătorii francezi au descoperit şi alte 12 tipuri de aditivi în băuturile carbogazoase, în carnea procesată şi în diferite tipuri de brânzeturi care pot provoca diabet de tip 2.

Informaţiile au fost publicate la finalul unui studiu început în Franţa 2009, care a comparat date de la peste 170.000 de oameni.

Articolul continuă după reclamă

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Vă gândiţi să renunţaţi la gaze? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰