Date îngrijorătoare vin din partea medicilor. Unul din cinci oameni suferă de constipaţie.

de Redactia Observator

la 11.01.2026 , 12:22

Constipaţia este un simptom de care multă lume se rușinează, dar care afectează una din cinci persoane și aproape jumătate dintre vârstnici. 

Cât de des e normal? Frecvența normală: între trei scaune pe zi și trei pe săptămână. Scaunul normal arată ca un "cârnăcior" moale, care iese ușor, fără scremere. Biluțele separate sau "ciorchinele" indică de obicei constipație și deshidratare. 

De ce apare cel mai des? Prea puține fibre: puține legume, fructe, cereale integrale.

Prea multă mâncare ultraprocesată și făină albă. Hidratare insuficientă în timpul zilei. Sedentarism și obiceiul de a amâna mersul la toaletă. 

Alte cauze medicale

Tulburări de tiroidă, diabet, hipercalcemie. Boli neurologice: Parkinson, scleroză multiplă, leziuni medulare. Boli de colon: diverticuli complicați, tumori care îngustează intestinul. Medicamente: antidepresive, opioide, suplimente de fier, unele diuretice.

Semne de alarmă Sânge în scaun. Scădere în greutate fără motiv. Dureri abdominale puternice sau crampe la fiecare scaun. Constipație nou apărută după 50 de ani. Constipație care durează de peste trei luni, deși ai schimbat dieta și bei lichide. 

Ce poți face singur? Mai multe fibre în farfurie la fiecare masă. 1,5–2 litri de lichide pe zi, adaptat la greutate și efort. Mișcare zilnică, măcar mers pe jos. Nu amâna mersul la toaletă și încearcă o rutină dimineața. Poziție mai fiziologică pe WC: scăunel sub picioare, genunchii mai sus decât șoldurile.

