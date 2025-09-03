Date îngrijorătoare publicate de Organizaţia Mondială a Sănătăţii. Peste un miliard de oameni din întreaga lume trăiesc cu probleme de sănătate mintală, în special anxietate și depresie. Europa cheltuieşte mai mult pentru combaterea problemelor de sănătate mintală decât orice altă regiune din lume, potrivit Mediafax.

Guvernele din regiunea europeană a OMS au cheltuit 51,76 dolari pe cap de locuitor în 2024 pentru sănătatea mintală, mult mai mult decât orice altă regiune la nivel global. Următoarea regiune cu cele mai mari cheltuieli este America, cu 6,86 dolari pe cap de locuitor.

În toate regiunile OMS, prevalența estimată a tulburărilor mintale a crescut din 2001, cele mai mari creșteri având loc în regiunea Americii (de la 15,3% la 17,1% în 2021) și în regiunea europeană (de la 14% la 15,4%).

La nivel global, peste 1 miliard de persoane trăiau cu o tulburare de sănătate mintală, potrivit datelor din 2021. Prevalența tulburărilor de sănătate mintală este, în general, distribuită uniform pe regiuni, deși Europa are rate mai mici de tulburări de anxietate decât în alte părți ale lumii, cu 3,7% din populație, comparativ cu 4,4% la nivel global.

Articolul continuă după reclamă

Europa și Asia de Sud-Est au rate mai mari de tulburări de dezvoltare intelectuală decât rata globală de 1,2%, cu 1,8% și 2,7%.

Femeile tind să fie mai afectate. Aproximativ 14.8% din populația feminină suferă de tulburări mintale, comparativ cu 13% din populația masculină. Tulburările de anxietate sunt cele mai frecvente, afectând 4,4% din populație, urmate de depresie (4%), probleme legate de dizabilitatea intelectuală (1,2%) și ADHD (1,1%).

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Considerați că prețul chiriilor este acum prea mare pentru un student? DA NU

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰