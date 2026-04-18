Spitalul de Urgenţă Floreasca, din Capitală, unul dintre cele mai mari din ţară, riscă să rămână fără bani. S-au luat măsuri de urgenţă: internările au fost prioritizate, iar pacienţii reprogramaţi, după ce unitatea medicală a depăşit bugetul impus de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate. Reprezentanţii spitalului spun că s-a ajuns la această situaţie după ce numărul pacienţilor a crescut semnificativ în ultimele luni. În replică, CNAS cere verificări. Şi confirmă: alte două mari spitale din ţară sunt în aceeaşi situaţie.

Ca să nu rămână fără bani de medicamente și materiale sanitare, managerul Spitalul Clinic de Urgență București a anunțat șefii de secții printr-un mesaj intern că trebuie să prioritizeze internările doar pentru cazurile urgente și să reprogrameze pacienții care suferă de boli cronice. Oamenii sunt revoltaţi.

"E grav, e absolut grav. Asta arată nivelul la care am ajuns ca ţară. Dacă bolnavii cronici nu au acces într-un spital de urgenţă, e foarte grav. Cetăţeanul piede. Pierde sănătate, pierde timp, pierde bani.", spune un pacient.

"Boala cronică trebuie tratată şi ea ca ceva acut pentru că şi boala cronică se poate acutiza. Prioritate ce este? totul! Sănătatea egal urgenţă.", adaugă un alt cetăţean.

"Contează enorm, face diferenţa dintre viaţă şi moarte. Pacienţii au întotdeauna cel mai mult de suferit, din păcate.", precizează un alt pacient.

S-a ajuns în această situaţie după ce, în doar trei luni, bugetul de la spitalul Floreasca a fost depăşit cu peste 10 milioane de lei. Asta după ce la unitatea medicală au ajuns mai mulţi pacienţi decât era prevăzut în contractul cu casa de asigurări de sănătate.

Spitalul de Urgenţă Floreasca este unul dintre cele mai importante din ţară. Aici sunt redirecţionate cazuri extrem de grave. În martie au ajuns la această unitate medicală aproape 3.000 de pacienţi, cu aproximativ 500 mai mulţi decât într-o lună normală, spun reprezentanţii spitalului.

"În ultimul an, numărul de operaţii la care am fost solicitaţi, numărul de cazuri care ne-au fost oferite, a crescut semnificativ. Creşterea de cazuri complexe atrage o creştere de costuri. Vom avea în continuare preocuparea de a accepta cu prioritate situaţii de urgenţă pentru că trebuie să precizez că spitalul nostru este la capătul liniei de îngrijire, nu putem să apelăm la altele deasupra noastră pentru că nu sunt.", explică Horaţiu Moldovan, şeful Secţiei de Chirurgie Cardiovasculară.

Reacţia CNAS

În replică, reprezentanţii Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate declară că situaţia este cauzată de gestionarea bugetului. Oficialii au anunţat că vor trimite corpul de control la Spitalul de Urgenţă Floreasca şi spun că dezaprobă măsura limitării internărilor.

"Am întreprins demersurile necesare atât cu colegii din Casa de Asigurări de Sănătate, cât şi cu furnizorul respectiv de servicii medicale. Cauza acestei situaţii punctuale, se datorează în bună măsură întârzierii bugetului pentru anul 2026 şi impunerii unor limite de cheltuieli lunare pentru coordonatorul principal de credite, deci şi pentru Casa de Asigurări de Sănătate în legea bugetului. Pacienţii evident că nu se îmbolnăvesc conform unui calendar bugetar şi acordarea de îngrijiri medicale nu poate fi amânată fără riscuri privind sănătatea populaţiei.", adaugă Horaţiu Moldovan.

Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate spune că alte două spitale din ţară au depăşit bugetul şi sunt în aceeaşi situaţie.

Marko Pavlovici Like Curiozitatea m-a făcut mereu să caut locurile în care se întâmplă lucrurile cu adevărat. În jurnalism am găsit ocazia să pun întrebări și să înțeleg mecanismele din spatele subiectelor care îi privesc pe oameni. ➜

Întrebarea zilei Credeţi că vom avea alt premier săptămâna viitoare? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰