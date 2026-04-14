După sărbători în care farfuria a fost mai convingătoare decât orice plan de dietă, mulți români intră într-o etapă previzibilă: recuperarea. Cu sarmale, fripturi și cozonac bifate fără rețineri, începe acum sezonul promisiunilor făcute siluetei. Unii se întorc la sală, alții redescoperă alergatul în aer liber, iar cei mai grăbiți caută soluții rapide în cabinetele de remodelare corporală.

După câteva zile în care puțin din toate a însemnat, de fapt, destul de mult din toate, revenirea la sală devine, pentru mulți, o urgență personală.

Sălile de fitness, mai pline după Paște

"În fiecare an după sărbătorile pascale numărul celor care aleg să revină la sală este unul preponderent mai mare, undeva între 15-30%", a spus Gabriel Dragunov, manager al unei săli de fitness.

Articolul continuă după reclamă

Nu contează doar exerciţiile. Alimentaţia este la fel de importantă.

"Recomandarea mea ar fi pentru cine se antrenează săptămânal, înainte de antrenament cu o oră jumătate, două, să mănânce proteină şi o sursă de carbohidraţi, deaorece carbohidraţii în timpul acesta se asimilează în corp şi ne ajută să avem energie pe parcurusl antrenamentului, iar după antrenament, cam la jumătate de oră, o oră să mâncăm o sursă de proteină", a declarat Valentina Constantin, antrenor şi specialist nutriţie.

Cei fără răbdare aleg remodelarea corporală

Cei care vor rezultate rapide nu mai au răbdare pentru sală. Așa că se mută în saloanele de remodelare corporală pentru recuperare post cozonac.

"În general, procedurile pentru celulită sunt cele mai căutate, pe zona de coapse, dar mai nou şi zona de abdomen. Pentru că am mâncat destul cozonac şi drob şi atunci e nevoie şi pe zona de abdomen", a spus Simona, specialist în frumusețe.

"Zona flancurilor, de exemplu, este o zonă care cedează foarte greu. Pe picioare sunt zone în care slăbim frumos, dar poate vrem să păstrăm anumite zone cum ar fi fesierii. Folosim laser la rece, vaccum, radiofrecvenţă", a declarat Anamaria Scrioșteanu, manager al unei clinici de remodelare și înfrumusețare.

Cât costă procedurile de remodelare corporală

În funcţie de intervenţie, preţul poate varia între 200 şi 900 de lei. Rezultatele se văd după câteva şedinţe.

"Fac aceste proceduri de ceva vreme, dar vă spun că rezultatele apar destul de rapid. Din a doua şedinţă cred că încep să se vadă rezultatele, sigur aici intervine şi corpul fiecărei femei", a afirmat o clientă.

Unii aleg variante mai puțin convenționale și mai elegante: echitația. Jumătate de oră de călărit costă 30 de lei.

"Ca orice sport, la început este puţin dificil, dar practicând o să devină foarte plăcut", a spus o doamnă.

Cine nu se grăbeşte şi nu vrea nici să cheltuie prea mulţi bani, face sport în aer liber. Fără abonament, fără programări. Doar cu puțină voință, care, de obicei, e partea cea mai greu de găsit după sărbători.

Cristina Niță

Întrebarea zilei Aţi observat scumpiri la alimente şi servicii după cele de la pompă? DA NU

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰