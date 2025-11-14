Scene greu de privit, pe secţiile de psihiatrie ale Spitalului Municipal din Târnăveni. O echipă a Centrului de Resurse Juridice și a Consiliului de Monitorizare a descoperit pacienți înghesuiți în saloane sufocate de mizerie, oameni dezbrăcați, lăsaţi nesupravegheaţi şi lenjerii murdare până la refuz. Raportul întocmit arată condiții inumane de trai, însă conducerea spitalului respinge toate acuzațiile și spune că realitatea din imagini ar fi, de fapt, "deformată".

Reprezentanții Centrului de Resurse Juridice și ai Consiliului de Monitorizare au descoperit lucruri pe care le descriu fără ocol: inuman, degradant și periculos. O realitate greu de conceput într-un spital din România anului 2025.

"Am văzut pacienţi în condiţii mizerabile, paturi cu saltele degradate, murdare sau îmbrăcate în folii de plastic, pacienţi care tocmai ce spălau toaletele de la saloanele respective", susţine activista Georgiana Pascu.

Peste 260 de pacienți ar fi ținuți în condiții greu de imaginat. Unii sunt imobilizați, alții izolați între patru pereți, iar câțiva lăsați dezbrăcați în frig.

"Pacienţi care sunt bătuţi, sunt lăsaţi dezbrăcaţi minute în şir, în mijlocul unei camere, în văzul tuturor, în aşteptarea unor haine. În mijlocul camerei era o scurgere în pardoseală, care părea să fie folosită pentru nevoi fiziologice", a povestit Georgiana Pascu.

"Sunt imagini care dacă sunt văzute de opinia publică, care nu lucrează cu pacienții cu patologii psihiatrice, poate fi într-adevăr tulburător", mărturiseşte Daniela Pop, medic șef psihiatrie.

Conducerea spitalului respinge însă ferm acuzațiile și susține că raportul este rău intenționat. Mai mult, pune aglomeraţia surprinsă în imagini pe seama lucrărilor de renovare derulate în spital.

"Noi avem în total 320 de paturi. La momentul vizitei, prezenţi în cele patru secţii, au fost 261 de pacienţi. Deci nu ştiu cum vorbim de supraaglomerare", a declarat Zsuzsanna Megheșan, managerul spitalului.

În urma scandalului 96 de angajați - medici, asistenți și infirmieri - au demisionat. Între timp cazul a intrat şi în atenţia poliţiei, care a deschis un dosar penal pentru pentru neglijență în serviciu, iar o anchetă internă urmează să stabilească dacă imaginile și acuzațiile reflectă realitatea din spital.

