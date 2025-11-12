Angajaţii de la Psihiatrie din "spitalul groazei" din Târnăveni au demisionat în bloc. Acuză "abuz" mediatic

Personalul din secţiile de Psihiatrie ale Spitalului Municipal "Dr. Gheorghe Marinescu" din Târnăveni a demisionat în bloc. Aceştia au acuzat un “abuz” mediatic, în urma vizitei reprezentanţilor Centrului de Resurse Juridice (CRJ) şi ai Consiliului de Monitorizare a Implementării Convenţiei ONU privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, care au invocat existenţa unor nereguli deosebit de grave privind condiţiile de îngrijire a pacienţilor. În secţia de psihiatrie, pacienţii au fost găsiţi pacienți legați de scaun sau lăsați dezbrăcați, în saloane supraaglomerate, cu paturi murdare și condiții mizere.

Reacţia personalului secţiei, susţine managerul Spitalului Municipal "Dr. Gheorghe Marinescu" din Târnăveni, Szuszanna Megheşan, a venit pe fondul unei postări publice a reprezentantei CRJ, Georgiana Pascu, care susţine că ar fi fost constatate "condiţii improprii de cazare, lipsa igienei adecvate, pacienţi imobilizaţi sau izolaţi".

"Suntem aici, împreună cu medicii şefi de psihiatrie şi cu asistenţii şefi. Probabil aţi auzit despre demisiile care au fost înaintate, duminică, de către personalul din secţiile de psihiatrie, tocmai din cauza acestor acuzaţii de abuzuri aduse de doamnele respective. Am reuşit însă să avem un dialog, iar demisiile sunt depuse cu preaviz de 20 de zile pentru personalul de execuţie şi 45 de zile pentru şefii de secţii. Am şi o sinteză a motivelor care stau la baza demisiei colective. Nu este vorba că personalul nu îşi face treaba, dimpotrivă, şi-au făcut-o întotdeauna. Desigur, ştim cu toţii că peste tot mai apar probleme, dar nu putem generaliza. Într-adevăr, doamnele au semnalat anumite situaţii pe care le-au observat pe camerele de supraveghere. În acest sens se va desfăşura o cercetare internă. Noi considerăm că este vorba despre un abuz sau cel puţin despre o încercare de a prezenta doar aspectele negative, adică o evaluare incorectă a activităţii din secţiile de psihiatrie", a declarat presei, miercuri, managerul Spitalului, Szuszanna Megheşan.

Managerul susţine că pacienţii şi personalul au fost înregistraţi fără acordul lor

Articolul continuă după reclamă

Managerul a precizat că imaginile prezentate ar ridica semne de întrebare şi privind legalitatea lor.

"Au fost înregistraţi pacienţi şi personal fără acordul lor. Personalul a fost revoltat din acest motiv, pentru că nimeni nu le-a cerut permisiunea să fie filmaţi sau fotografiaţi, ceea ce reprezintă o încălcare a drepturilor lor, mă refer aici la prevederile GDPR. Mai mult, doamnele au arătat doar imaginile care le avantajează. Nu înţelegem nici acum care este interesul real. Acest spital funcţionează de 140 de ani, având în prezent structura aprobată de 224 de paturi pentru pacienţi cronici de lungă durată. Această organizare nu este nouă, funcţionează de mult timp. Dacă statul este 'incapabil' să asigure partea de asistenţă socială, nu este vina noastră. Pacienţii şi personalul nu au nicio vină că se află aici. Nimeni nu i-a adus cu forţa. Da, sunt aduşi de poliţie sau de ambulanţă, avem şi cazuri sociale, este adevărat, pentru că primim aproape în fiecare an, la începutul iernii, un ordin de ministru prin care ni se cere să preluăm aceste cazuri. Este normal să nu îi lăsăm pe oameni să îngheţe pe stradă, ţine de empatie, de latura umană. Odată ce aceşti oameni ajung în spital, unde să îi mai ducem? Nu au casă, nu există locuri în centrele sociale. Ar fi inuman să-i trimitem înapoi pe drumuri", a susţinut managerul Spitalului din Târnăveni.

"Nimeni nu vorbeşte despre lucrurile bune pe care le facem" susţine managerul spitalului

Szuszanna Megheşan a afirmat că personalul de la Târnăveni lucrează cu sufletul, "nu pentru bani, cum s-a spus".

"Doamnele ne-au acuzat că ţinem pacienţii captivi pentru a primi bani de la stat. Fals! Sumele primite de la Casa de Asigurări sunt foarte mici în raport cu cheltuielile reale pe care le avem cu fiecare pacient. Nimeni nu vorbeşte despre lucrurile bune pe care le facem: îi ducem pe pacienţi la cinematograf, la mănăstiri, în excursii, la restaurant, organizăm spectacole. Nimeni nu ne-a întrebat dacă am avut bani sau cum am reuşit, pentru că nu acesta este interesul unora. Interesul pare să fie acela de a crea scandal şi de a denigra. Noi nu vom sta 'în poziţie de ghiocel' şi nu ne vom cere scuze decât dacă vom fi găsiţi vinovaţi. Până atunci, nu avem de ce. Sunt, într-adevăr, mulţi pacienţi pe o suprafaţă mică, dar aceasta este infrastructura existentă. Am depus un proiect la Ministerul Sănătăţii pentru construcţia unui nou corp de clădire, astfel încât să putem muta secţiile medicale şi chirurgicale şi să eliberăm cele două pavilioane mari, central şi de neuropsihiatrie. Scopul este să relocăm secţiile de psihiatrie în condiţii mai bune", a accentuat Szuszanna Megheşan.

Megheşan susţine că în urma raportului CJR de acum doi ani nu s-a schimbat nimic

Managerul Spitalului din Târnăveni a susţinut că, în urmă cu doi ani, echipa CRJ a mai fost în control şi că "mi-ar fi plăcut să văd, după acel raport de monitorizare, şi o îmbunătăţire legislativă, însă nu s-a schimbat nimic".

"Poate am supărat-o pe doamna când am spus asta, dar realitatea este că nu am văzut nicio modificare care să ne ajute. Trebuie să înţelegem că vorbim despre pacienţi psihici. Când cineva spune că a văzut o pacientă dezbrăcată, trebuie să ştie că există bolnavi care refuză să se îmbrace, îşi rup hainele, distrug totul, este natura bolii. Nu i-am legat niciodată. S-a spus că pacienţii sunt ţinuţi captivi şi legaţi, fapt total neadevărat! În acea filmare este un pacient care, pe lângă boala psihică, are şi o afecţiune neurologică gravă (o tumoră cerebrală) şi, din lipsă de echilibru, a fost aşezat într-un scaun rulant şi fixat cu centuri omologate, certificate medical. Este acelaşi principiu ca centura de siguranţă din maşină. Dacă cineva consideră că aceasta este o 'contenţionare', atunci nu ştie ce înseamnă termenul", a mai arătat Szuszanna Megheşan.

Sâmbăta trecută, a mai spus managerul spitalului, CRJ a depus o sesizare la Serviciul de Investigaţii Criminale.

"Poliţia a venit la faţa locului, i-a legitimat pe toţi pacienţii şi pe tot personalul, a verificat fiecare pacient în parte şi nu a găsit urme de violenţă sau semne că ar fi fost legaţi. Au fost ridicate înregistrările de pe cele 16 camere de supraveghere din secţia de psihiatrie, iar vineri va avea loc o percheziţie informatică la Parchetul din Târgu Mureş. Spitalul va pune la dispoziţie toate datele cerute. Doamnele de la CRJ au avut acces peste tot, nu le-am interzis nimic. Au intrat unde au vrut, însă ceea ce s-a întâmplat ni se pare un abuz grav", a precizat Szuszanna Megheşan.

Într-o scrisoare adresată ministrului Sănătăţii, Alexandru Rogobete, postată de Facebook, miercuri, Georgiana Pascu solicita intervenţia de urgenţă în sprijinul celor 261 de pacienţi internaţi în Spitalul Municipal "Dr. Gheorghe Marinescu" din Târnăveni, judeţul Mureş.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

"Pentru trei zile, începând cu vineri, 7 noiembrie a.c., am vizitat neanunţat pacienţii închişi în secţiile de psihiatrie ale acestui spital. Am intrat în secţia de psihiatrie vineri, în jurul orei 6 dimineaţa. Ceea ce am văzut acolo e dincolo de orice limită a demnităţii umane: zeci de paturi lipite cu oameni lăsaţi pe saltele murdare sau învelite în plastic; o mizerie greu de descris; pacienţi care spălau corpuri de WC în băi murdare; aşternuturi lipsă, rupte, uzate, decolorate sau murdare; pături murdare; pacienţi în haine ponosite, cu lucrurile personale sub pernă, papucii în pat, cei mai mulţi fără noptiere, cu pungi agăţate de paturi în care ţineau câteva lucruri personale; paturi în saloane care păreau că nu se mai termină - aşa este pe tot etajul, aproape 100 de oameni despărţiţi prin nişte pereţi de sticlă. Sunt oameni în agonie care aşteaptă acolo de zeci de ani ca Ministerul Sănătăţii, împreună cu Ministerul Muncii şi Consiliul Judeţean Mureş, să ia o măsură pentru a nu mai fi captivi într-un sistem de asistenţă medicală care, cel mai probabil, îi ţine pentru beneficii pecuniare şi materiale", a arătat Georgiana Pascu.

25 de pacienţi ar fi decedat în Spitalului din Târnăveni în mai puţin de doi ani

În scrisoarea trimisă ministrului Sănătăţii se afirmă chiar că în acest spital ar fi avut loc "decese din neglijenţa gravă a personalului şi conducerii spitalului", că ar vorba despre "25 de pacienţi care au decedat acolo în mai puţin de 2 ani", plus un pacient care s-ar fi spânzurat în curtea spitalului.

"Un alt pacient mi-a povestit, în prezenţa unui medic, că îi mai dădea ţigări şi că, un altul după ce l-a găsit, i-a desfăcut sârma şi a încercat ulterior să îl viziteze la terapie intensivă. Din spusele pacienţilor, pentru acest gest uman - pacientul care a intervenit a fost închis în izolator şi pedepsit. Nu l-am mai găsit; între timp fusese externat. În registrul special nu există nicio menţiune în acest sens (...). Personalul medical şi conducerea ne-au spus că, în ciuda secţiilor supraaglomerate, fără personal suficient, fără formare şi fără activităţi de terapie conform legii, nu ar mai fi existat cazuri de contenţionare fizică de luni de zile, iar de izolare, cu atât mai puţin. În realitate, în afara celor două contenţionări fizice din luna septembrie, pe imaginile vizionate sâmbătă şi înregistrate la 1 noiembrie se vede cum un pacient este tras şi contenţionat într-un salon. Deşi sistemul CCTV surprinde doar o zonă mică din sala de mese, se vede clar întregul demers, realizat în afara cadrului legal. În dimineaţa zilei de vineri am găsit o femeie într-o încăpere mică, fără papuci. În mijlocul încăperii era o gură de scurgere, descoperită care părea a fi folosită pentru nevoile fiziologice. Femeia era desculţă, în şosete pe pardoseala de ciment. Uşa avea un mic orificiu cât o palmă, prin care putea fi observată pacienta, şi era blocată cu patul din imediata apropiere. Sâmbătă seara, pacienta nu mai era acolo şi angajaţii au spus că nu stă nimeni niciodată acolo", a subliniat Georgiana Pascu.

Reprezentanta CRJ a mai invocat descoperirea unor pacienţi dezbrăcaţi, lăsaţi în frig, lipsa produselor de igienă şi umilinţa la care sunt supuşi pacienţii, violenţă fizică asupra pacienţilor şi lipsă de raportare, că nu există gustări între mese, terasele pentru fumat sunt reci şi murdare şi că pe imagini se arată că medicii ar lipsi din "viaţa reală a secţiilor".

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Vi se pare corectă o pensie de minimum 17.500 lei pentru un judecător? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰