Spitalul groazei din Târnăveni: Pacienți legați și ținuți captivi în condiții inumane. Un bărbat s-a spânzurat

Imagini crunte filmate la Spitalul din Târnăveni, județul Mureș, unde în secția de psihiatrie au fost găsiți pacienți legați de scaun sau lăsați dezbrăcați, saloane supraaglomerate, cu paturi murdare și condiții mizere. În urmă cu două luni, un pacient s-a spânzurat aici. Pacienții erau forțați să facă curățenie și supuși unor tratamente umilitoare. Spitalul care are sute de pacienţi este condus de soția primarului din Târnăveni. Atenţie, urmează imagini şi detalii cu puternic impact emoţional.

Scene de groază descoperite la un control efectuat în weekend la Spitalul "Dr. Gheorghe Marinescu" din Târnăveni, de reprezentanți ai Consiliului de Monitorizare a Implementării Convenției ONU privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilități și ai Centrului de Resurse Juridice (CRJ).

261 de pacienți sunt ținuți captivi în condiții inumane, legați, izolați și privați de libertate. Pacienții trăiesc printre mirosuri grele și pereți umezi. Mulți sunt acolo de 10, 20 sau chiar 60 de ani. Saloanele sunt murdare și reci, au zeci de paturi cu saltele fără igienă, lipite unele de altele și toalete infecte. Pe 9 august, un pacient s-a spânzurat cu o sârmă în curtea spitalului, chiar la intrare. Cel care l-a găsit, un alt pacient, a fost pedepsit și izolat pentru că a încercat ulterior să îl viziteze la terapie intensivă.

O femeie a fost lăsată dezbrăcată în frig, în văzul tuturor. Un alt pacient gol a fost adus de la baie de infirmieri prin sala de mese. Nu există prosoape, săpun, hârtie igienică. Cei care au nevoie trebuie să ceară "o bucată de hârtie" la subsol. În ultimii doi ani, 25 de pacienți au murit de bronhopneumonie, asfixie mecanică sau infecții netratate. CA fost deschisă o anchetă pentru rele tratamente.

Articolul continuă după reclamă

Povestea celor 261 de oameni uitați în spitalul groazei din Târnăveni

"În weekend am vizitat inopinat spitalul în care stau închiși 261 de pacienți în condiții greu de imaginat pentru România - anul 2025. Aseară i-am scris domnului ministru al Sănătății, în completarea mesajelor trimise vineri pe WhatsApp. Situația de la Spitalul Municipal "Dr. Gheorghe Marinescu" din Târnăveni este teribil de gravă și oamenii de acolo au nevoie de susținerea tuturor. Exact în urmă cu 2 ani - un raport CRJ - era pe masa tuturor, dar au răspuns că vor rezolva și acolo am rămas. Între timp, alți 25 de pacienți au murit de bronhopneumonie, asfixie mecanică sau alte cauze legate de neglijență. Încă mai pot fi salvați 261 de pacienți care sunt ținuți captivi în condiții inumane, legați ilegal, izolați, privați de libertate în mod arbitrar de zeci de ani. Saloanele au paturi cât vezi cu ochii - zeci, până la 100, murdare, pacienții spălau vineri dimineața la 6 - câteva toalete infecte, paturile sunt lipite între ele, saltele murdare sau învelite în plastic, pacienți legați, închiși în afara legii, unii lăsați dezbrăcați în văzul tuturor. În saloane murdare și reci, fără igienă, fără haine, fără speranță. Legea interzice instituționalizarea sau internarea pe viață a persoanelor cu dizabilități psihosociale, dar aparent statul, prin autoritățile locale, preferă să-i țină captivi pentru bani și locuri de muncă. Ar fi teribil de trist ca răspunsul să fie că iar așteptăm rezultatul anchetelor penale și a condamnării la CEDO", a transmis Georgiana Pascu, activistă la ONG-ul "Pledoarie pentru Demnitate" care a expus şi ce se întâmplă în azilele groazei din Voluntari și Târgu Mureș.

"Am constatat supraglomerarea saloanelor, mizeria din saloane și băi, lipsa materialelor de igienă și sanitare, pacienți care făceau curățenie, femeie lăsată dezbrăcată în frig și în văzul tuturor în așteptarea hainelor, un alt pacient gol și adus pe hol de la baie de infirmieri - prin sala de mese. A fost deschis dosar penal pentru rele tratamente", a precizat Consiliul de Monitorizare.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Maria Rohnean Like „Jurnalismul e un mod de viaţă!” Este principiul după care mi-am ghidat activitatea de reporter şi pe care caut să-l transmit şi mai tinerilor mei colegi pe care am ajuns să-i coordonez. ➜

Întrebarea zilei Vi se pare corectă o pensie de minimum 17.500 lei pentru un judecător? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰