Simion vrea ca AUR să formeze noul guvern: Ne asumăm scoaterea României din criză
Liderul AUR, George Simion, a declarat după consultările de la Palatul Cotroceni că partidul său a cerut mandat pentru formarea viitoarei guvernări şi că este pregătit să intre la guvernare pentru "scoaterea României din criză".
"Suntem al doilea partid politic ca pondere în Parlament şi, de departe, primul partid în simpatiile românilor. Azi am cerut mandat pentru formarea noii guvernări", a spus Simion după discuţiile cu preşedintele Nicușor Dan.
Liderul AUR a afirmat că partidul îşi asumă participarea la guvernare şi susţine că "jumătate din România îşi pune speranţele" în formaţiune. Totodată, Simion a precizat că i-a prezentat şefului statului planul AUR pentru ieşirea din criză: "Ne asumăm intrarea la guvernare şi scoaterea României din criză", a mai transmis Simion.
"Suntem dispuşi să discutăm cu oricine este implicat pentru găsirea soluţiilor de scoatere a României din criză. Este timpul să lăsăm divergenţele. Asta aşteaptă românii", a declarat liderul AUR.
George Simion a adăugat că, în cazul în care nu va putea fi formată o majoritate parlamentară, soluţia ar trebui să fie revenirea la votul popular. "Dacă nu vom găsi majoritatea în Parlament, să ne întoarcem direct la popor. E de dorit o soluţie democratică", a spus acesta.
