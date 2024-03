Vezi și

Bărbatul de 49 de ani din Bucureşti suferea de epilepsie încă din copilărie. După ce la maturitate a suferit un AVC, a ajuns să aibă 3-4 crize pe săptămână, iar o viaţă normală începea să devină o iluzie. Alături i-a fost fratele, care l-a însoţit la fiecare consult şi a urmărit fiecare etapă a procesului de recuperare.

Procedură în premieră - operaţie prin pleoapă

Iorga Diaconescu, fratele pacientului: La vârsta de trei ani au început crizele de epilepsie. Din păcate, nu a putut termina decât opt clase, nu a mai putut merge din cauza crizelor. Crizele deja începeau să devină mult mai dese, iar părinţii nu aveau posibilitatea să meargă să stea permanent cu el.

Ajuns la Spitalul Militar, medicii i-au sugerat intervenţia chirurgicală, ca soluţie. Aşa a ajuns la doctorul care i-a salvat viaţa. Georgian Ciobotaru este cel care a ales să trateze epilepsia printr-o procedură în premieră - chiar prin pleoapa pacientului.

Ciobotaru Georgian, medic neurochirurg: Pentru asta, intervenţia necesita un abord destul de profund, prin care noi să înlăturăm o bucată din creier, o bucată care nu era funcţională şi care producea crizele respective. Însă, complicaţiile sunt în general extrem de rare. Gradul de succes este estimat, în literatura internaţională, în jur la 70-80%.

Operaţia a durat peste zece ore şi a fost un succes

Mai mult, pacientul a fost externat la două zile de la intervenţia chirurgicală. De atunci, au trecut trei luni. Timp în care bărbatul nu a mai avut nicio criză de epilepsie.

Iorga Diaconescu, fratele pacientului: Am menţinut relaţia, mergeam destul de des la control. Plus că ţineam legătura cu domnul doctor nu zilnic, din oră în oră, să-i fac poze, să vadă cum arată operaţia, să vadă cum este starea lui. Mă bucur enorm de mult pentru fratele meu, în primul rând că este un alt om. Da, deci este un alt om. Faptul că se mişcă mai greu, dar faptul că am încredere să îl las să meargă la cumpărături, la simple cumpărături, la cel mai apropiat magazin din preajmă şi să fiu sigur că se poate întoarce acasă, pentru mine înseamnă enorm, enorm de mult.

Nu doar epilepsia se poate trata prin intermediul acestei intervenţii. Majoritatea afecţiunilor la nivelul creierului, care necesită tratament chirurgical pot fi tratate prin pleoapă.

Ciobotaru Georgian, medic neurochirurg: În general, orice se află în polul temporal poate să fie abordat prin această intervenţie şi este chiar recomandată ca intervenţie de primă elecţie, ca intervenţie de elecţie pentru astfel de localizări, pentru că polul temporal se abordează relativ dificil, iar incizia aceasta este mică, complicaţiile puţine, sejurul mic în spital şi aşa mai departe.

Alexandru Rafila, Ministrul Sănătăţii: În al doilea rând, să remarcăm faptul că tehnicile de chirurgie minim invazivă, inclusiv în domeniul neurochirurgiei, au pătruns şi în România şi ăsta e un lucru laudabil. Asta este datoria noastră, să pregătim tinerii medici şi să îi convingem, dacă vreţi, prin modul în care îşi pot desfăşura activitatea profesională, dincolo de veniturile pe care le obţin, că locul lor este în România.

Acum medicii de la Militar vor să creeze o şcoală de neurochirurgie în România astfel încât tot mai mulţi medici tineri să înveţe să intervină prin cele mai noi metode.

Ți-a plăcut acest articol? Like

Întrebarea zilei Ce preferaţi, mucenici muntenești sau moldovenești? Muntenești Moldovenești

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰