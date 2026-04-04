Premieră națională la Marie Curie: un nou-născut de doar 24 de zile, operat cu succes prin ablație cardiacă

Un nou-născut prematur, în vârstă de doar 24 de zile și cu 3 kg, a beneficiat de o procedură de ablație cu radiofrecvență în secția de Terapie intensivă nou-născuți a Spitalului Marie Curie, marcând o premieră națională, se arată într-o postare pe Facebook a spitalului.

Premieră națională la Marie Curie: cel mai mic pacient, de 24 de zile, operat cu succes prin ablație cardiacă

Copilul suferea încă din viața fetală de o aritmie incessantă, evoluând postnatal cu crize de tahicardie paroxistică supraventriculară pe fondul sindromului WPW, refractară la toate tratamentele antiaritmice. Complicațiile severe, inclusiv o perforație intestinală, au impus o intervenție chirurgicală complexă.

Procedura a fost realizat în cadrul Laboratorului de Electrofiziologie al Spitalului Marie Curie, copilul devenind astfel cel mai mic pacient din România operat prin această metodă. La nivel european, doar câteva centre au experiență cu astfel de cazuri extrem de complexe.

Spitalul Marie Curie felicită întreaga echipă pentru profesionalism și dedicare, care au schimbat radical evoluția unui pacient atât de fragil.

Denisa Vladislav

