Volodimir Zelenski a afirmat marţi că, potrivit celor mai recente date furnizate de serviciile de informaţii, Rusia s-ar pregăti să lanseze un atac masiv asupra Ucrainei, relatează Reuters, conform News.ro.

Zelenski avertizează că Rusia ar pregăti un atac masiv asupra Ucrainei: Suntem pregătiţi să răspundem - Profimedia

"Există informaţii actualizate care indică faptul că Rusia pregăteşte un atac masiv", a spus Zelenski în discursul său video de seară.

"Serviciile ucrainene şi forţele noastre aeriene sunt pregătite să răspundă în măsura permisă de mijloacele de apărare de care dispunem", a adăugat el.

Zelenski face apel la partenerii occidentali pentru întărirea apărării

Zelenski a subliniat că poziţia Ucrainei depinde în mare măsură de ceea ce aliaţii săi pot furniza în materie de armament pentru a se apăra împotriva unui nou atac rus. "Depinde foarte mult de partenerii noştri, de fiecare lider şi de fiecare ţară din lume care dispune de capacităţile defensive de care avem nevoie şi pe care ni le poate furniza", a spus el. "Este extrem de important să existe voinţa politică de a face acest lucru, în special în Statele Unite, în Europa şi în rândul celorlalţi parteneri ai noştri", a declarat liderul ucrainean.

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Ministerul Apărării din Rusia a anunţat miercuri că forţele sale au lansat un „atac masiv” asupra unor obiective din complexul militar-industrial din Kiev şi din alte regiuni ucrainene, folosind arme de înaltă precizie lansate de pe uscat, de pe mare şi din aer, precum şi drone. Printre ţinte s-au numărat locaţiile din Kiev unde compania Fire Point produce şi depozitează rachete de croazieră "Flamingo" şi drone cu rază medie şi lungă de acţiune, precum şi regiunile Kiev, Cernihiv, Kirovohrad, Dnipropetrovsk, Poltava şi Harkov, a precizat ministerul.

De asemenea, atacuri au vizat infrastructura portuară şi de reparaţii navale din regiunea Odesa, precum şi nave despre care Moscova afirmă că erau utilizate în interesul forţelor armate ucrainene.

Pagube şi victime după noile lovituri asupra Ucrainei

Două persoane au fost ucise miercuri în capitala Ucrainei, Kiev, în urma celui mai recent atac din seria loviturilor aproape zilnice şi neîntrerupte ale Rusiei asupra Ucrainei, care au provocat, totodată, pagube clădirilor şi depozitelor din oraş. Două cadavre au fost găsite după ce atacul aerian a provocat un incendiu într-o cooperativă de garaje, a declarat primarul Kievului, Vitali Kliciko, pe Telegram. În oraş s-au auzit explozii, a relatat un martor al Reuters.

Alte atacuri aeriene asupra oraşului Dnipro, din sud-estul ţării, au avariat o instalaţie industrială, infrastructura de transport din Zaporojie şi blocuri de locuinţe din Kremenciuk, au declarat oficialii regionali pe aplicaţia de mesagerie Telegram.