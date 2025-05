De la noile metode de diagnostic imagistic și molecular, până la terapii țintite, imunoterapie sau radioterapie de mare precizie, toate acestea au transformat cancerul într-o boală cronică, gestionabilă pe termen lung. Pentru ca aceste progrese să ajungă cu adevărat la pacient, este nevoie de mai mult decât un medic bun, este nevoie de o echipă completă de specialiști.

"Tratamentul cancerului înseamnă, de cele mai multe ori, diferite specialități contribuie la tratarea cancerului, e vorba de oncologul medical, de radioterapeut, de chirurg. Aceste terapii, tratamente se administrează într-o anumită secvență, se administrează concomitent uneori. Ca să ajung la un tratament trebuie să am un diagnostic de mare finețe. La oncolog ajunge când are biopsia. În general ajunge când este diagnosticat până la un anumit nivel, după care noi solicităm, oncologii medicale solicită anumite tipuri de imagistică, uneori am nevoie și de CT, computer tomograf și de RMN. De ce? Au o plajă comună dar nu au și informații specifice care ne ajută să precizăm diagnostic, localizare, tipul de tumoră. Curând vom folosi inteligența artificială pentru a alege cel mai potrivit tratament", spune Dr. Iacob Cătălin, medic specialist oncologie medicală.

Pe lângă tratamentele de ultimă generaţie, un rol esenţial în lupta cu cancerul îl are gradul de optimism al bolnavului dar şi un stil de viaţă echilibrat.

Vezi și

"Avem doi indicatori importanți, supraviețuirea și calitatea vieții, uneori e calitatea vieții și doi, supraviețuirea. Este extrem de important. Degeaba controlez eu boala, dar pacientul are o calitate proastă a vieții. Nu, nu prea vorbesc despre vindecare, cuvântul vindecare, care nu prea există pentru nicio boală, că nici diabetul nu se vindecă, nici hipertensiunea arterială nu se vindecă, sunt boli cronice pe care le ții sub control​", adaugă Dr. Iacob Cătălin, medic specialist oncologie medicală.

Potrivit statisticilor, în România, anual sunt diagnosticaţi cu cancer peste 95.000 de oameni și aproape 54.000 de decese. Estimările arată o creștere a numărului de îmbolnăviri cu 6%, până în anul 2035, cu 8,3% la bărbați și 3,3% la femei.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Veţi merge la vot în turul al doilea, dacă nu ați fost în primul? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰