De Ziua Internațională a Femeii sunt celebrate și mamele care reușesc să schimbe lucrurile în jurul lor. Printre ele se numără Laura Eremia, mamă a trei copii și nutriționist, și Victoria Ulteanu, de asemenea mamă a trei copii, cofondatoare a unei fundații care promovează alimentația sănătoasă în spitalele de pediatrie.

Povestea proiectului a început după ce fiica Laurei Eremia a fost diagnosticată cu o boală rară. Experiența trăită în spital a determinat-o să caute soluții pentru îmbunătățirea meniurilor oferite copiilor internați. Fascinată de modul în care alimentația poate contribui la vindecarea organismului, aceasta a inițiat schimbări în modul în care este gândită hrana din spitale.

Astfel a apărut proiectul Gustos și Sănătos în farfurie din spital, care își propune să transforme complet modul în care sunt pregătite mesele pentru pacienții copii. Inițiativa a fost implementată inițial la Spitalul Clinic de Copii Dr. Victor Gomoiu, iar ulterior a fost extinsă și în spitale din Pitești și Ploiești.

Proiectul nu presupune doar schimbarea rețetelor, ci și modernizarea bucătăriilor și reorganizarea întregului circuit alimentar din spitale. În unele cazuri, echipa a fost nevoită chiar să renoveze sau să construiască noi spații pentru pregătirea hranei. În prezent, la spitalul de pediatrie din Ploiești este construită o anexă pentru refacerea completă a blocului alimentar al unei clădiri ridicate în 1954.

Articolul continuă după reclamă

Una dintre cele mai mari provocări este bugetul redus pentru mesele pacienților. În multe spitale, suma alocată este de aproximativ 22 de lei pe zi pentru fiecare copil, bani din care trebuie asigurate trei mese și două gustări.

Pentru a face proiectul cunoscut și pentru a atrage sprijin, inițiatorii au colaborat și cu bucătari cunoscuți, printre care și Chef Orlando Zaharia, care a participat la mai multe acțiuni de gătit în spitale alături de echipă.

Inițiativa se bazează pe o echipă multidisciplinară formată din nutriționiști, dieteticieni, tehnologi alimentari, bucătari și medici pediatri. Scopul este crearea unui model care să poată fi replicat în toate cele 11 spitale de pediatrie din România.

Potrivit inițiatorilor, reacția copiilor atunci când primesc mâncare gustoasă și echilibrată este cea care îi motivează să continue proiectul. Mesele sunt adaptate nu doar vârstei, ci și tipului de afecțiune, pentru a deveni parte din terapia nutrițională necesară recuperării.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Cumpăraţi cadouri de 8 Martie? DA NU

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰