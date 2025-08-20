Reforma sistemului sanitar, pusă în dezbatere publică. Ce se poate schimba pentru şefii de secţie şi manageri

Miercuri seară, ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat punerea în dezbatere publică a documentului care aduce reforma în sistemul sanitar, modificând condiţiile pentru ocuparea funcţiei de şef secţie, dar şi a celei de manager. De asemenea, ar putea creşte punctul pe serviciul medical în ambulator şi s-ar accesibiliza cabinetele medicilor de familie pentru pacienţi, totodată întărind rolul medicilor de familie, scrie News.ro.

"Respect pentru pacienţi, demnitate pentru personalul medical, responsabilitate pentru spitale – o reformă absolut necesară pusă în transparenţă decizională. Reforma în sănătate nu se face cu lozinci, ci cu reguli clare şi curaj de a schimba vechile practici. Ministerul Sănătăţii a pus în transparenţă decizională proiectul unei Ordonanţe care aduce măsuri concrete pentru pacienţi şi pentru cei care conduc unităţile medicale", a scris, miercuri seară, pe Facebook, ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete.

Acesta anunţă că a avut consultări cu profesionişti din sănătate, cu sindicatele, cu asociaţiile de pacienţi şi cu experţi din industrie.

Rogobete menţionează că toate observaţiile şi propunerile au fost analizate, pentru ca textul final să răspundă corect nevoilor reale.

"Nu este vorba despre austeritate, ci despre eficientizarea resurselor şi despre un sistem mai funcţional, mai echitabil şi mai transparent", a mai transmis ministrul.

Prevederile documentului careaduce reforma sistemului sanitar

Acesta detaliază prevederile documentului supus dezbaterii publice:

Consorţii medicale pentru servicii mai bune - Spitalele vor putea să se asocieze între ele pentru activităţi medicale comune, cercetare, investiţii, dar şi achiziţii de medicamente şi echipamente.

- Spitalele vor putea să se asocieze între ele pentru activităţi medicale comune, cercetare, investiţii, dar şi achiziţii de medicamente şi echipamente. Manageri evaluaţi pe performanţă - Până acum, criteriile de performanţă erau învechite şi nu reflectau adevărata eficienţă administrativă şi managerială. Prin această modificare, se introduc criterii clare de management, indicatori de performanţă relevanţi şi o regândire completă a modului în care se organizează concursul.

"Managerii vor încheia contracte de maximum 4 ani, evaluate anual pe baza acestor indicatori clari. Dacă nu îşi ating obiectivele, contractele încetează", precizează Rogobete.

Şefi de secţie cu atribuţii clare şi responsabilitate - Şefii de secţie, laborator sau servicii medicale vor avea contracte de administrare cu evaluare anuală.

- Şefii de secţie, laborator sau servicii medicale vor avea contracte de administrare cu evaluare anuală. Cabinete de familie mai accesibile şi un rol consolidat în sistem - Toţi pacienţii trebuie să poată accesa medicul de familie. Cabinetele de medicină de familie pot înfiinţa cel mult două puncte secundare de lucru, dacă medicul solicitant asigură un program fracţionat de minimum 5 ore pe săptămână, în norma lui de bază sau peste aceasta. În plus, din 2026 finanţarea medicilor de familie se va baza preponderent pe serviciile efectiv acordate pacienţilor – 80% plată pe serviciu şi doar 20% plată per capita.

- Toţi pacienţii trebuie să poată accesa medicul de familie. Cabinetele de medicină de familie pot înfiinţa cel mult două puncte secundare de lucru, dacă medicul solicitant asigură un program fracţionat de minimum 5 ore pe săptămână, în norma lui de bază sau peste aceasta. În plus, din 2026 finanţarea medicilor de familie se va baza preponderent pe serviciile efectiv acordate pacienţilor – 80% plată pe serviciu şi doar 20% plată per capita. Dezvoltarea ambulatoriului de specialitate - Valoarea punctului în ambulatoriu creşte la 6,5 lei de la 1 octombrie şi la 8 lei de la 1 ianuarie.

- Valoarea punctului în ambulatoriu creşte la 6,5 lei de la 1 octombrie şi la 8 lei de la 1 ianuarie. Card european de sănătate cu valabilitate extinsă - O măsură simplă, dar importantă, care reduce birocraţia şi oferă siguranţă pacienţilor atunci când au nevoie de îngrijiri medicale în străinătate. Se prelungeşte valabilitatea cardurilor cu 10 ani de la emitere pentru pensionarii peste 65 de ani, respectiv pentru copii până la îndeplinirea vârstei de 18 ani.

- O măsură simplă, dar importantă, care reduce birocraţia şi oferă siguranţă pacienţilor atunci când au nevoie de îngrijiri medicale în străinătate. Se prelungeşte valabilitatea cardurilor cu 10 ani de la emitere pentru pensionarii peste 65 de ani, respectiv pentru copii până la îndeplinirea vârstei de 18 ani. Finanţare transparentă şi bazată pe performanţă pentru spitale - Se introduce o metodologie unitară de alocare a fondurilor, ţinând cont de volumul şi complexitatea cazurilor, gradul de utilizare a capacităţii şi eficienţa spitalului. Spitalele vor fi finanţate corect, pe baza nevoilor reale şi a performanţei medicale.

Criteriile pentru noua metodologie

Potrivit ministrului Sănătăţii, metodologia va ţine cont de criterii clare şi obiective:

ponderea cheltuielilor de personal în totalul cheltuielilor spitalului;

ponderea influenţelor financiare în veniturile spitalului provenite din contractul cu casa de asigurări de sănătate;

ponderea influenţelor financiare în totalul cheltuielilor salariale ale spitalului;

indicatori de activitate şi performanţă medicală, precum volumul şi complexitatea serviciilor oferite, gradul de utilizare a capacităţii spitalului şi eficienţa utilizării resurselor;

raportarea sumelor alocate la disponibilităţile financiare ale Fondului şi priorităţile strategice stabilite pentru finanţarea sistemului sanitar.

Rogobete: Toţi indicatorii vor fi stabiliţi pe baza datelor raportate lunar

Acesta afirmă că se introduce o nouă categorie – spitale strategice.

"Acestea sunt unităţi cu activitate complexă sau rol regional/naţional, inclusiv cu programe naţionale de sănătate, care vor beneficia de mecanisme speciale de alocare a fondurilor. Scopul este ca aceste spitale să primească finanţare corelată cu complexitatea activităţii şi nevoile reale ale pacienţilor, asigurând astfel servicii de calitate pentru cazuri complexe sau critice", mai arată ministrul Sănătăţii.

