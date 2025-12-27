Suntem la un pas de epidemie de super-gripă. Spitalele sunt arhipline, peste 70 de oameni vin zilnic la camera de gardă. Ce-i mai greu încă nu a trecut. Specialiştii vorbesc despreun vârf al îmbolnăvirilor în aproximativ două săptămâni.

"Suntem în momentul de față la camera de gardă de la Institutul Național de Boli Infecţioase "Matei Balș" din Capitală. Și aici situația este una destul de grea în această perioadă. În ultimele 24 de ore au fost peste 120 de prezentări la camera de gardă, dintre care 70 au fost confirmate persoane cu gripă, iar 10 dintre ele au rămas internate în spital.", a transmis reporterul Observator, Marko Pavlovici.

Domnul Adrian Marinescu, managerul institului, spunea că situația este una destul de grea în această perioadă, deoarece paturile se aglomerează destul de repede și riscăm să nu mai avem capacitate în următoarele zile.

Însă ne vom aștepta la o creștere a cazurilor în săptămânile ce urmează, după ce apar cele mai noi raportări, pentru că lumea a venit acasă din alte state și, bineînțeles, virusul se transmite destul de repede. Vorbim tot aici la Matei Balș, undeva la 50 de internări pe zi cu gripă, îmi spunea mai devreme managerul institutului.

Dar nici la celălalt Spital de Boli Infecţioase din Capitală, Victor Babeş, nu stăm mai bine și acolo sunt aproximativ 40 de persoane internate cu gripă.

Situația este una destul de gravă și în restul țării. În județele Botoșani, Iași, Cluj, dar și Timiș, cazurile de gripă sunt destul de crescute. Noi cifre sunt aşteptate pe data de 31 în ziua de Revelion, privind numărul de cazuri de gripă la nivel național.

