România, pe harta roşie a riscurilor de reapariţie a poliomielitei. Medic: Acoperire vaccinală foarte scăzută

Adriana Pistol, profesor doctor şi medic epidemiolog, afirmă că rata scăzută de vaccinare înregistrată în ultimul deceniu "pune România pe harta roşie a riscurilor de reapariţie a poliomielitei", având în vedere că, odată cu mişcarea facilă a populaţiei de pe un continent pe altul, se constată reapariţia virusurilor polio în mediul ambiant.

Poliomielita, o boală considerată eradicată, care are consecinţe dramatice asupra persoanelor infectate, poate reapărea, pe fondul lipsei vaccinării şi în contextul mişcării populaţiei din zone fără acoperire vaccinală în zone cândva considerate sigure.

"Vizavi de poliomielită, sigur că aici este poate o discuţie, şi am întâlnit astfel de discuţii în mediul public şi chiar cu părinţi care spun: noi nu mai avem poliomielită. Nu mai avem poliomielită simplu, pentru că ne-am vaccinat. Acum, această acoperire vaccinală foarte scăzută pune România pe harta roşie a riscurilor de reapariţie a poliomielitei", a afirmat, miercuri seară, la Medika Tv, profesorul doctor Adriana Pistol.

Medicul a explicat că, odată cu mişcarea facilă a populaţiei de pe un continent pe altul, se constată reapariţia virusurilor polio în mediul ambiant, relatează News.ro.

"Organizaţia Mondială a Sănătăţii şi chiar şi Centrul European de Control al Bolilor sesizează aceste aspecte, mai ales că, mai nou, prin supravegherile pe care noi le implementăm atât în România, cât şi în statele europene, se constată, prin globalizare, prin mişcare populaţională, o circulaţie de virusuri polio în mediul ambiant, ceea ce vine şi ne sugerează că ar trebui să fim atenţi şi să creştem cât de mult se poate rata de vaccinare", a subliniat Adriana Pistol.

Ultimul caz de poliomielită în România s-a înregistrat în urmă cu peste 20 de ani.

Rujeola, consecinţe devastatoare la ani după ce pacientul a trecut prin boală

Rujeola poate avea consecinţe extrem de grave la ani distanţă după ce pacientul a trecut prin boală, afirmă profesorul doctor Adriana Pistol, medic epidemiolog. În urma epidemiei de rujeolă din perioada 2016-2018, sunt identificate 12 cazuri de panencefalită sclerozantă subacută, "deşi garantat nu le cunoaştem chiar pe toate".

”Rujeola, peste ani, chiar dacă am trecut peste boală, poate să dezvolte o complicaţie extrem de severă şi invalidantă, care se numeşte panencefalită sclerozantă subacută şi noi avem deja identificate, deşi garantat nu le cunoaştem chiar pe toate, douăsprezece cazuri. La distanţă, peste ani suficient de mulţi, or encefalita este o boală extrem de severă care îşi pune amprenta pentru toată viaţa, atât asupra copilului, cât şi familiei", a afimat, miercuri seară, medicul Adriana Pistol.

La rândul său, Aurora Stănescu, medic primar epidemiolog în cadrul Institutului Naţional de Sănătate Publică, şef secţie supraveghere şi control boli transmisibile, a explicat că pacienţii provin, cel mai probabil, dintre cei infectaţi în epidemia cu care România s-a confruntat în deceniul trecut.

”Toate aceste 12 cazuri au făcut rujeolă înainte de vârsta vaccinării, bineînţeles, în epidemia de rujeolă 2016-2018, a fost devastatoare atunci. Ei au fost depistaţi în 3 ani la rând, 2023-2024-2025, deci se încadrează în acea perioadă, cam la 7-8-10 ani de la contractarea bolii, rujeolei”, a explicat medicul Aurora Stănescu.

Panencefalita sclerozantă subacută este o boală fatală.

