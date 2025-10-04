Românii, printre ultimii europeni la igiena dentară. AjutEu: 10 copii vor beneficia de tratatament complet

Doi din trei copii români au probleme dentare care încep chiar cu dinţii de lapte. Igiena necorespunzătoare, neglijenţa şi lipsa controalelor sunt principalele cauze pentru care ajung la dentist cu probleme grave. În Campania AjutEu, 10 copii cu probleme dentare, dar fără posibilităţi materiale vor fi trataţi gratuit de echipa profesorului Barbu, parteneră a Fundaţiei Mereu Aproape.

Renata are 10 ani şi învaţă la o şcoală din sectorul 5 al Capitalei. Se ştie de mult cu probleme dentare, dar acum a aflat că are nevoie de tratamente complicate. Uneori recunoaşte că uita să se spele pe dinţi după ce mănâncă bomboane.

Peste 75% dintre copiii din România au carii la dinţii de lapte, principala cauză fiind spălatul incorect sau insuficient. Mihaela, profesor la o şcoală din Capitală, a vrut să ajute 10 copii cu astfel de probleme şi s-a înscris în Campania AjutEu.

"Se împlinesc 10 ani de când sunt în mijlocul colectivităţii şi dorinţa mea foarte mare a fost să ajutăm aceste 10 cazuri cu probleme complexe stomatologice şi această oportunitate care a venit prin AjutEu o clinică prin servicii complexe şi integrate care să se ocupe de ei", spune Mihaela Purcaru.

Astfel că i-a luat pe cei care aveau cea mai mare nevoie de ajutor şi i-a adus la control. Clinica unde au ajuns are şi servicii de radiografie, pe lângă săli de tratament. Fiecare copil s-a aşezat pregătit pe scaunul din cabinetul dentar.

Cei mai mulţi dintre copii ştiu că e bine să se spele pe dinţi, dar nu realizează importanţa medicală a acestui obicei. Astfel, un rol important trebuie să îl aibă părinţii.

"În jurul vârstei de 5-6 ani este ideal să facă primul control, dar şi până atunci părinţii acasă este foarte important să-şi educe copiii să aibă grijă de igiena orală", spune dr. Sorana Tecuceanu, coordonator Departament Ortodonţie.

Mulţi dintre copiii examinaţi în cabinet au nevoie de lucrări complexe. Extracţii, tratamente şi chiar aparate de îndreptare pe termen lung. Dar sunt determinaţi să o facă. Cristi este unul dintre copiii care au renunţat la mâncarea şi sucurile nesănătoase şi asta se vede deja.

"Nu vreau să rămân ştirb, fără dinţi în gură", spune el.

România este pe ultimele locuri în Europa în ceea ce priveşte grija pentru igiena dentară, dar lucrurile încep să se mişte.

"Mergem spre bine, da. Şi ceea ce-mi place foarte mult este că aceste generaţii, tinerii care vin, adolescenţii şi copiii care vin sunt foarte bine informaţi, mult mai bine informaţi decât am fost noi la vârsta lor", mai spune dr. Sorana Tecuceanu.

Tratamentele copiilor sunt asigurate pro bono de clinica "Profesor doctor Barbu", partener al Fundaţiei Mereu Aproape. Vor dura un an, timp în care cei mici trebuie să vină la controale periodice.

