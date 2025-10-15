Plătim contribuţii la sănătate, avem dreptul la analize medicale decontate, dar de câte ori nu au mai ajuns fondurile? Este doar una dintre bolile cronice ale sistemului nostru de sănătate, pentru care autorităţile caută acum tratament. Concret, se gândesc acum să-i pună pe medicii de familie să recolteze, în momentul în care oricum ajungem la ei pentru biletul de trimitere. Probele ar urma să fie transportate apoi la laborator cu maşinile spitalelor. Totul, gratuit pentru pacienţi şi cu bani în plus la salariu pentru medicii de familie.

Medicii de familie sunt de acord cu propunerea, pentru că vor fi plătiţi pentru servicii. În plus, nu este obligatoriu. Toate aceste probe pot fi colectate de ei, dar şi de asistenţi, acolo unde este cazul, în cabinetele medicilor de familie.

Apoi, probele vor fi transportate la spitale publice cu propriile laboratoare. Rezultatele acestor analize ar urma să fie primite pe mailul fiecărui pacient. De anul viitor, când va fi pusă în aplicare noua platformă, fiecare pacient va primi în contul lui de client, unde va putea să îşi vadă şi istoricul medical.

Săptămâna viitoare, ministrul Sănătăţii şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurări vor avea primele întâlniri cu medicii de familie.

Articolul continuă după reclamă

Maria Rohnean Like „Jurnalismul e un mod de viaţă!” Este principiul după care mi-am ghidat activitatea de reporter şi pe care caut să-l transmit şi mai tinerilor mei colegi pe care am ajuns să-i coordonez. ➜

Întrebarea zilei Vă e greu să găsiţi locuri pentru analize decontate? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰