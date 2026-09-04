UȘI ATI: un nou model de sprijin pentru copiii internați la Terapie Intensivă începe la Spitalul Marie S Curie

București, 4 septembrie 2026 - Asociația C.O.M.P.A.S. în parteneriat cu Asociația M.A.M.E. și cu sprijinul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii „Marie. S. Curie”, lansează astăzi proiectul „UȘI ATI”, un program de sprijin integrat dedicat copiilor internați în Terapie Intensivă și familiilor acestora. Proiectul pornește de la o realitate cu care se confruntă zilnic familiile copiilor internați în Anestezie și Terapie Intensivă (ATI): pe lângă lupta contracronometru pentru viață dusă de micuții pacienți și de echipa medicală, părinții și aparținătorii sunt nevoiți să navigheze singuri unul dintre cele mai vulnerabile momente ale vieții lor.

Prin „UȘI ATI”, aducem alături de echipa medicală o echipă externă de specialiști: un navigator de pacienți, un kinetoterapeut și un psihoterapeut care vor sprijini familiile și vor completa eforturile echipei medicale.

"Pe lângă misiunea noastră de a profesionaliza meseria de navigator de pacienți, ne dorim să ajutăm acolo unde este cea mai mare nevoie. Un astfel de loc este ATI-ul Spitalului „Marie Curie”, unde medicii luptă pentru viața pacienților, iar, dincolo de ușile secției, familiile lor așteaptă, se roagă și speră să primească vești bune. Asociația COMPAS vine în sprijinul eforturilor supraomenești ale medicilor și personalului din spital, aducând alături de ei trei profesioniști: un navigator de pacienți, care va vorbi cu familiile, le va explica, pe înțelesul lor, ce se întâmplă, care sunt pașii după externare și ce opțiuni au. Un kinetoterapeut, care îi va ajuta pe copii să-și recapete treptat mobilitatea și forța; și un psihoterapeut, care va oferi suport atât copiilor și familiilor lor, cât și personalului medical. Pentru că, uneori, și cei care îi salvează pe ceilalți au nevoie ca cineva să aibă grijă de ei" - Andi Cârlan, președinte Asociația C.O.M.P.A.S.

Navigatorul completează echipa ATI pentru identificarea familiilor care au nevoie de sprijin suplimentar. El discută cu aparținătorii, îi ajută să înțeleagă pașii următori, identifică nevoile non-medicale și de continuitate a îngrijirii și facilitează accesul la resurse și servicii, inclusiv după externare. În paralel, kinetoterapeutul intervine pentru copiii care au petrecut perioade îndelungate în ATI și care și-au pierdut mobilitatea și masa musculară, contribuind la recuperarea treptată a forței fizice. Psihoterapeutul oferă sprijin copiilor, familiilor și personalului medical, pentru gestionarea impactului emoțional al perioadelor petrecute în Terapie Intensivă.

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Proiectul „UȘI ATI” este implementat în baza unui protocol de colaborare, semnat astăzi de Andi Cârlan, președintele Asociației C.O.M.P.A.S., Maria Culescu, președinte fondator al Asociației M.A.M.E. și Dr. Radu Tăbăcaru, șeful Secției ATI a Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii „Marie Curie”

"În locul în care lucrăm zilnic, eu și colegii mei, în Secția de Anestezie și Terapie Intensivă pediatrică a Spitalului ”Marie Curie”, fiecare minut și fiecare decizie medicală contează. Pentru noi, medici și asistenți, prioritatea este să salvăm viața copilului, dar pentru familia celui mic există, în același timp, foarte multă teamă și incertitudine și de multe ori, foarte multe întrebări. De aceea, proiectul de navigare ”Uși ATI” pe care îl dezvoltăm aici vine să facă legătura între actul medical și nevoia familiei de înțelege ce se întâmplă, ce urmează și unde poate găsi sprijin. Pentru că, într-un moment atât de greu, este important ca familia să nu se simtă singură" - Dr. Radu Tăbăcaru, șef Secție ATI, Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Marie Curie”.

Pe întreaga perioadă a proiectului, costurile celor trei specialiști, navigatorul de pacienți, kinetoterapeutul și psihoterapeutul, sunt susținute de Asociația C.O.M.P.A.S. și Asociația M.A.M.E., ca parte a angajamentului celor două organizații de a oferi acest sprijin familiilor și copiilor aflați în ATI.

"Când un copil ajunge în Terapie Intensivă, familia intră în stare de șoc, fiind copleșită de frică și incertitudine. Prin proiectul ”UȘI ATI”, ne dorim ca acești părinți să nu mai fie singuri, ci ghidați pas cu pas de specialiști, iar cei mici să beneficieze din timp de recuperare. Pentru Asociația M.A.M.E., acest parteneriat este începutul unui model integrat de suport, pe care ne dorim să îl vedem preluat în cât mai multe spitale din țară" - Maria Culescu, președinte fondator Asociația M.A.M.E.

Obiectivul principal este de a oferi sprijin concret copiilor internați în ATI și familiilor acestora, precum și de a identifica intervențiile de navigare cu cel mai mare impact. La finalul celor șase luni, cât durează, într-o primă etată, acest proiect, datele colectate vor sta la baza unui model care să poată fi îmbunătățit și replicat și în alte spitale din România.

„UȘI ATI” își propune astfel să deschidă o ușă către speranță, empatie și înțelegere pentru familiile copiilor aflați în Terapie Intensivă: o ușă către explicații, orientare, recuperare și sprijin, într-un moment în care fiecare familie are nevoie să știe că nu este singură.