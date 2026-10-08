S-a reluat livrarea vaccinului BCG. Ce trebuie să știe părinții copiilor care nu au fost vaccinați

Furnizorul a demarat joi livrarea vaccinului BCG către Direcțiile de sănătate publică (DSP), a informat Ministerul Sănătății.

S-a reluat livrarea vaccinului BCG. ă. Ce trebuie să știe părinții copiilor care nu au fost vaccinați - Sursa: Profimedia

Începând de astăzi, furnizorul a demarat livrarea vaccinului BCG către direcțiile de sănătate publică. Distribuirea celor 100.000 de doze de vaccin BCG se va realiza în perioada 8 - 13 octombrie 2026, conform unui calendar stabilit.

În București, Direcția de Sănătate Publică a Municipiului București (DSPMB) a primit astăzi dozele de vaccin repartizate și a început comunicarea către maternități, în vederea distribuirii acestora.

"Copiii care au rămas nevaccinaţi ca urmare a lipsei temporare a vaccinului vor fi recuperaţi la vaccinare, conform procedurilor", a transmis Ministerul Sănătăţii.

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