Un nou scandal zguduie Spitalul Județean Constanța, la început de an. Un bărbat acuză că fratele său, cu anevrism, a fost ţinut fără neurochirurg şi fără medic curant. Mai mult, acesta spune că nici nu a fost iniţiată procedura de transfer la o altă unitate medicală. Conducerea se apără şi susţine că pacientul a fost tratat în permanenţă în Secţia de Terapie Intensivă, conform protocoalelor stabilite pentru astfel de cazuri.

Bărbatul în vârstă de 33 de ani a ajuns la Unitatea de Primiri Urgențe pe 29 decembrie, cu o durere de cap foarte puternică. La scurt timp după internare, starea sa s-a agravat brusc: a intrat în stop cardio-respirator, a fost resuscitat, intubat și transferat de urgență în Secția de Terapie Intensivă. Diagnosticul stabilit - anevrism vertebral.

Acuzații grave din partea familiei

Familia susține că, încă din primele momente, situația a fost scăpată de sub control. Fratele bărbatului spune că solicitările pentru transfer către spitale care dispun de neurochirurgie ar fi fost respinse. Ba mai mult, nimeni nu le-ar fi dat informații despre starea bărbatului și despre pașii medicali urmați.

Articolul continuă după reclamă

"Ştiţi de ce mi se refuza transferul lui? Pentru că nu au avut medic neurochirurg care să semneze sau medic curant pe secţia de ATI. Eu am în înregistrare când mi se spune clar că doctorii nu au fost în spital", a povestit Tiberiu Dumitru, fratele pacientului.

Conducerea spitalului se apără şi susţine altă variantă.

Replica conducerii spitalului

"Pacientul a fost inițial evaluat de medicul urgentist și ulterior de către medicul neurolog de gardă. În UPU s-a încercat transferul pacientului spre următoarele spitale: Spitalul Bagdasar, Spitalul Universitar și Institutul de Neurologie și Boli Neurovasculare, dar nu s-a reușit transferul lui din lipsă de locuri", a explicat Bogdan Obadă, directorul medical al Spitalului Județean Constanța.

Fratele bărbatului afirmă că există, totuşi, un loc liber.

"Îl aşteaptă Universitarul, dar Constanţa nu sună la Universitar să se facă transferul pentru fratele meu", a adăugat fratele pacientului.

"Toată echipa Spitalului Județean Constanța a făcut tot ce a fost omenește posibil. Atâta timp cât nu avem un răspuns pozitiv de la spitalele care îl pot prelua, îl vom ţine şi îl vom trata în continuare aici", a transmis Raluca Ştefan, managerul Spitalului Județean Constanța.

Un nou semnal de alarmă pentru sistemul sanitar

Cazul de la Spitalul Județean Constanța scoate, din nou, la suprafaţă problemele cronice ale sistemului sanitar: lipsa specialiștilor şi lupta contracronometru pentru pacienții aflați în stare critică. În cadrul conferinţei de presă de aseară, conducerea spitalului a ridicat și problema medicilor care își iau scutiri medicale și motivează că nu pot face gărzi.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Între timp, familia pacientului a anunțat că va da spitalul în judecată. Mai mult, fratele bărbatului că a sesizat Direcţia de Sănătate Publică şi Ministerul Sănătăţii.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Ai fost vreodată victima unei fraude online? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰