Senatul a adoptat, miercuri, Ordonanţa Guvernului 2/2026 pentru completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii şi a altor acte normative, fiind introdus un amendament ca în domeniul serviciilor de telemedicină să intre şi telerecuperarea.

S-au înregistrat 90 de voturi "pentru", unul "împotrivă" şi 10 abţineri, transmite Agerpres.

Ordonanţa adoptată completează Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii şi modifică Ordonanţa Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului.

În privinţa modificărilor la rezidenţiat, ordonanţa prevede că începând cu sesiunea de examen din semestrul II al anului 2026, proba scrisă a examenului pentru obţinerea titlului de medic, medic stomatolog şi, respectiv, farmacist specialist se va desfăşura cu subiecte unice pe ţară pentru fiecare specialitate.

Ordonanţa mai stipulează că furnizarea serviciilor medicale prin telemedicină se realizează diferenţiat, în funcţie de specialitatea medicală şi de tipul de serviciu de telemedicină, cu respectarea limitelor actului medical şi a cerinţelor de siguranţă a pacientului, în condiţiile stabilite prin normele de aplicare a dispoziţiilor privind telemedicina, aprobate prin hotărâre a Guvernului.

Normele de aplicare a dispoziţiilor privind telemedicina stabilesc, pentru fiecare specialitate medicală, tipurile de servicii de telemedicină permise, condiţiile şi limitele de furnizare a acestora, precum şi situaţiile în care este obligatorie consultaţia medicală faţă în faţă.

Senatorii au introdus amendamente la ordonanţă potrivit cărora telemedicina va cuprinde şi serviciul de telerecuperare, pe lângă serviciile de teleconsultaţie, teleexpertiză, teleasistenţă, teleradiologie, telepatologie şi telemonitorizare.

"Din categoria serviciilor de telemedicină pot face parte şi serviciile de telerecuperare furnizate de medicii specialişti în medicină fizică şi de reabilitare, respectiv medicină fizică şi balneologie, precum şi de fizioterapeuţi, în limitele competenţelor profesionale stabilite prin lege", prevede textul introdus.

De asemenea, "telerecuperarea reprezintă furnizarea la distanţă a serviciilor de medicină fizică şi de reabilitare şi a serviciilor conexe actului medical, utilizând mijloace digitale pentru realizarea consultului, evaluarea funcţională, intervenţia terapeutică de specialitate, educarea pacientului şi monitorizarea acestuia".

"În cadrul telerecuperării, serviciile conexe actului medical se furnizează în strictă concordanţă cu prescripţia şi recomandările cu caracter medical ale medicului curant, cu nevoile medico-psiho-sociale ale beneficiarilor şi cu respectarea prevederilor legale aplicabile profesioniştilor din domeniul sănătăţii", conform amendamentului.

Senatul este primul for legislativ sesizat, Camera Deputaţilor fiind decizională.

