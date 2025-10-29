Antena Meniu Search
Spitalele ar putea fi împărţite în 3 categorii până la finalul anului. Rogobete: "Nu înseamnă închiderea lor"

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, anunță că până la finalul anului spitalele ar putea fi reclasificate în trei categorii și precizează că acest proces nu înseamnă închiderea lor.

de Redactia Observator

la 29.10.2025 , 14:42
Alexandru Rogobete Alexandru Rogobete, ministrul Sănătăţii - Hepta

"A nu se înțelege greșit. Reclasificare sau reorganizarea spitalelor nu înseamnă închiderea lor. Înseamnă reclasificare pe alte nivele. (...) Spitale de categoria I, spitale de categoria a II-a, spitale de categorie a III-a și atât. Acum avem cinci categorii. (...) Termen - până la finalul acestui an", a arătat Rogobete, după ce a participat la Forumul Inovației în Sănătate, cu tema "Inovația farmaceutică: motor de competitivitate - România în dialog cu Europa, pentru un acces mai bun al pacienților români la terapiile inovative", organizat de Asociația Română a Producătorilor Internaționali de Medicamente.

El a reamintit că în urmă cu trei săptămâni a fost demarată procedura pentru reorganizarea unităților sanitare și reclasificarea acestora.

"A apărut în Monitorul Oficial o nouă categorie de spital - și anume spitalele strategice. A început evaluarea la nivelul tuturor unităților sanitare, iar cele care îndeplinesc aceste criterii vor fi introduse în spitale strategice. (...) Este aberant ca în anul 2025 spitalele să fie organizate atât din punctul de vedere al normativului de personal cât și al structurii încă de pe un model sovietic. Adică, ținem cont de numărul de paturi și atât, fără să ținem cont de numărul de pacienți, de complexitatea cazurilor, de manevrele care se întâmplă, care sunt acordate pacientului", a explicat ministrul. 

Redactia Observator
Redactia Observator Like

