Școala Altfel: elevii din Pucioasa au aflat cum să acorde primul ajutor

Serviciul de Ambulanță Dâmbovița, reprezentat de Ambulantier Teodoroiu Nicolae, Asistent Musescu Marius și Asistent Budoiu Loredana, la invitația doamnei director Diaconescu Alina, a fost alături de elevii Colegiului Nicolae Titulescu din Pucioasa, în cadrul programului „Școala Altfel”

Cursuri de prim ajutor la Scoala Altfel

Elevii au putut afla noțiuni de bază despre acordarea primului ajutor, rolul ambulanței și importanța intervenției rapide în situații de urgență.

Aceștia s-au arătat curioși, implicați și dornici să învețe cum pot contribui la salvarea unei vieți până la sosirea echipajelor medicale.

