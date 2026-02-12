Antena Meniu Search
Școala Altfel: elevii din Pucioasa au aflat cum să acorde primul ajutor

Serviciul de Ambulanță Dâmbovița, reprezentat de Ambulantier Teodoroiu Nicolae, Asistent Musescu Marius și Asistent Budoiu Loredana, la invitația doamnei director Diaconescu Alina, a fost alături de elevii Colegiului Nicolae Titulescu din Pucioasa, în cadrul programului „Școala Altfel”

de Redactia Observator

la 12.02.2026 , 12:22
Cursuri de prim ajutor la Scoala Altfel

Elevii au putut afla noțiuni de bază despre acordarea primului ajutor, rolul ambulanței și importanța intervenției rapide în situații de urgență.

Aceștia s-au arătat curioși, implicați și dornici să învețe cum pot contribui la salvarea unei vieți până la sosirea echipajelor medicale.

primul ajutor scoala altfel elevi
