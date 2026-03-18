Trend periculos pe TikTok: Femeile se iau după Kendall Jenner ca să-şi subţieze nasul cu creme anti-acnee

Un nou trend care circulă intens pe rețelele sociale susține că Accutane, o cremă folosită împotriva acneei, ar putea subția nasul, scrie presa franceză . Ideea a atras şi mai mult atenţia după ce a fost menționată și de celebrul model Kendall Jenner, sora vitregă a vedetei americane Kim Kardashian.

Kendall Jenner s-a referit la această idee devenită virală pe TikTok, părând sincer convinsă de ea. Modelul spune că există o teorie potrivit căreia Accutane îți subțiază nasul și că, din punctul ei de vedere, acest lucru ar fi adevărat.

Explicaţia trendului periculos

În Franța, acest medicament există sub mai multe denumiri comerciale, precum Procuta, Contracne sau Curacne, însă toate au la bază aceeași substanță activă: isotretinoina, o moleculă derivată din vitamina A.

Poate acest medicament să subţieze nasul, în mod real? Este parţial adevărat, susţin specialiştii, dar nu în sensul în care este prezentat pe internet.

Doctorul Nathalie Dumarcet, șefa departamentului de dermatologie din cadrul Agenției pentru Siguranța Medicamentului din Franţa, explică faptul că persoanele care au acnee au adesea și ten gras. Isotretinoina are efectul de a usca pielea, iar în acest proces pielea poate părea mai fină și mai subțire.

Cu alte cuvinte, este posibil ca la unele persoane, nasul să pară pentru o perioadă mai puțin umflat sau mai fin conturat, însă acest efect ar fi temporar. Specialistul subliniază că nu există nicio dovadă clară că medicamentul ar modifica osul sau cartilajul nasului. Așadar, Accutane nu schimbă structura nasului și nu poate fi considerat un tratament estetic pentru micșorarea lui.

Efecte secundare periculoase

Deși aceste medicamente sunt recunoscute pentru eficiența lor în tratarea anumitor forme severe de acnee, ele nu sunt lipsite de riscuri. Din contră, medicii atrag atenția că este vorba despre tratamente care trebuie administrate cu mare grijă și doar sub supraveghere medicală strictă.

Cel mai mare risc este în cazul femeilor însărcinate. Dacă o femeie ia acest tip de medicament în timpul sarcinii, există un risc foarte mare ca bebelușul să se nască cu malformații. Potrivit doctorului Nathalie Dumarcet, riscul creşte şi cu 30%, chiar și după o singură administrare şi chiar dacă doza este foarte mică.

Pe lângă acest pericol major, tratamentul cu isotretinoină poate avea și alte efecte adverse serioase. Printre ele se numără afectarea ficatului și posibilitatea apariției unor episoade depresive.

