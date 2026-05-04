S-a încălzit vremea, a început sezonul estival, iar distracţia e pe val. Mare atenţie însă, unde e distracţie, sunt şi riscuri. Drogurile, principala teamă a părinţilor de astăzi, ajung tot mai ușor acolo unde sunt mulţi tineri. Iar statisticile arată că cei mai mulţi copii încearcă primul drog în vacanţă, fie la festivaluri, fie la diverse petreceri unde traficanţii ştiu exact cum să se inflitreze. Specialiștii trag un semnal de alarmă: cele mai periculoase sunt substanțele apărute "peste noapte", sintetice şi greu de identificat. Iar marea problemă a autorităţilor e că pedepsesc micii consumatori, în timp ce dealerii sunt mereu cu un pas înainte.

Subiectul a fost dezbătut în ediția de luni a Observator 16, alături de Adrian Malița, fost consumator de droguri și actual voluntar în prevenția consumului de droguri.

Malița a explicat că totul a început pe la 13-14 ani, când tot ce căuta era să aparțină de un grup și să fie acceptat.

"M-am apucat pe la 13–14 ani. Cred că voiam să fac parte dintr-un grup, să simt că aparțin. Voiam să stau cu băieții mai mari, mă simțeam bine, eram apreciat, susținut de ei. Cam toate tipurile de droguri am luat. Începi cu cele mai ușoare și, când ajungi la fundul sacului, dai în cele mai grele", a explicat tânărul..

Întrebat ce înseamnă, mai exact, "la fundul sacului", tânărul a răspuns: "Pierzi tot: familie, pierzi viața socială, pierzi joburi, ești ultimul om".

Acesta a explicat că nu mai este consumator de 1 şi 2 luni şi că operaţiunea sa de salvare a început în momentul în care şi-a dat seama că are de făcut o alegere.

"Am avut de ales: ori îmi salvez viața, ori mor, ori stau la fundul sacului și îmi accept soarta. Am ajuns să dorm pe străzi, să umblu din spitale în spitale, dosare, lucruri foarte triste", a explicat acesta.

Maliţa a numit şi oamenii care l-au ajutat pe acest drum de recuperare.

"Eu sunt în platou aici datorită Team Challenge București. O mână de oameni care mi-au întins o mână de ajutor și datorită lor azi sunt bine. E un program de reabilitare care durează un an, în care dependentul e internat acolo și se lucrează pe toate părțile cu el, și fizic, și psihic", a explicat acesta.

Întrebat cum se raportează la statutul de dependent, acesta a explicat că există riscuri, dar trebuie să existe şi precauţe.

"Nu neapărat. În momentul de față, da, există riscuri, poți să pici, dar eu mă simt foarte bine, sunt foarte precaut. Conștientizez pericolul și fac ce am fost învățat să fac", a recunoscut tânărul.

Întrebat de ce ar trebui tinerii să evite drogurile, acesta a răspuns că viața este frumoasă fără droguri.

"Pentru că viața e frumoasă fără droguri, pentru că poți ajunge rău. Cel mai bun exemplu e să te uiți la un consumator", a conchis Adrian Malița.

Teodora Tompea

