Video Tânăr mort după o supradoză, înger salvator pentru bolnavii din ţară şi străinătate. Inima a ajuns în Italia

O supradoză de cristal i-a adus sfârşitul. După moarte, însă, a devenit erou pentru oameni pe care nu i-a cunoscut niciodată. 

de Redactia Observator

la 07.05.2026 , 07:35
Google News ObservatorNews.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Un tânăr de 27 de ani din Buzău a ajuns la spital în stare gravă, după ce i s-a făcut rău. Medicii au stabilit că suferise o intoxicaţie cu substanţe interzise. La scurt timp, a intrat în moarte cerebrală şi nu a mai putut fi salvat. Anchetatorii au găsit asupra lui un plic cu drogul periculos.

Sfârşitul lui a fost, însă, un nou început pentru alţii. Familia băiatului a decis să-i doneze organele. Ficatul a fost împărţit pentru doi pacienţi, iar rinichii au ajuns la alţi bolnavi din Iaşi. Inima i-a fost trimisă în Italia, printr-un program european de transplant.

Cazul nu a fost ignorat de autorităţi. Doi tineri de 20 şi 22 de ani au fost arestaţi pentru trafic de droguri de mare risc.

Articolul continuă după reclamă
Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

tanar donator organe supradoza buzau
Înapoi la Homepage
Gigi Becali n-a stat pe gânduri: pe cine vrea premier al României, după căderea Guvernului lui Ilie Bolojan
Gigi Becali n-a stat pe gânduri: pe cine vrea premier al României, după căderea Guvernului lui Ilie Bolojan
Hantavirusul este existent și în România. Care sunt simptomele și riscurile acestei afecțiuni
Hantavirusul este existent și în România. Care sunt simptomele și riscurile acestei afecțiuni
Mega lovitură pregătită de Florin Manea! Are 17 ani și are Italia la picioare: „Îl sparg dacă nu mă ascultă!”
Mega lovitură pregătită de Florin Manea! Are 17 ani și are Italia la picioare: „Îl sparg dacă nu mă ascultă!”
Un șofer din Prahova, care și-a lăsat BMW-ul în parcarea unui supermarket din București, a fost „taxat” cu ouă, făină și „love”
Un șofer din Prahova, care și-a lăsat BMW-ul în parcarea unui supermarket din București, a fost „taxat” cu ouă, făină și „love”
Hantavirusul a fost depistat în România! Ce simptome are virusul periculos
Hantavirusul a fost depistat în România! Ce simptome are virusul periculos
Comentarii


Întrebarea zilei
Renunţaţi la întâlnirile romantice din cauza costurilor prea mari?
Observator » Sănătate » Tânăr mort după o supradoză, înger salvator pentru bolnavii din ţară şi străinătate. Inima a ajuns în Italia
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.