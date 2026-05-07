Video Tânăr mort după o supradoză, înger salvator pentru bolnavii din ţară şi străinătate. Inima a ajuns în Italia
O supradoză de cristal i-a adus sfârşitul. După moarte, însă, a devenit erou pentru oameni pe care nu i-a cunoscut niciodată.
Un tânăr de 27 de ani din Buzău a ajuns la spital în stare gravă, după ce i s-a făcut rău. Medicii au stabilit că suferise o intoxicaţie cu substanţe interzise. La scurt timp, a intrat în moarte cerebrală şi nu a mai putut fi salvat. Anchetatorii au găsit asupra lui un plic cu drogul periculos.
Sfârşitul lui a fost, însă, un nou început pentru alţii. Familia băiatului a decis să-i doneze organele. Ficatul a fost împărţit pentru doi pacienţi, iar rinichii au ajuns la alţi bolnavi din Iaşi. Inima i-a fost trimisă în Italia, printr-un program european de transplant.
Cazul nu a fost ignorat de autorităţi. Doi tineri de 20 şi 22 de ani au fost arestaţi pentru trafic de droguri de mare risc.
