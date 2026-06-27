Greşelile care lasă casele inteligente la mâna hackerilor. Semnal de alarmă tras de experţi

Sunt tot mai populare, dar ascund tot mai multe vulnerabilități. Casele inteligente sunt noua ţintă favorită a hackerilor. Este semnalul de alarmă tras de specialiști. Dacă nu le actualizăm software-ul, camerele de supraveghere, prizele smart, frigiderele, aspiratoarele robot sau sistemele integrate pot fi uşor controlate de străini din alte colţuri ale lumii. Un studiu global arată că atacurile asupra dispozitivelor inteligente s-au triplat într-un singur an.

Deși sunt costisitoare, dispozitivele smart sunt tot mai iubite de români. Când vine vorba despre confort, conceptul caselor inteligente devine, tot mai rapid, o realitate obișnuită. De la prize și întrerupătoare smart, până la aspiratoare autonome, sisteme integrate, uscătoare de rufe și frigidere pe care le controlăm din aplicații, toate au un element comun: conexiunea la internet. Un avantaj, dar și o posibilă vulnerabilitate. Dacă nu ne protejăm casa inteligentă, apar riscurile.

"Folosim întotdeauna antivirus pe toate echipamentele, ca să nu ajungă programe care pot să ne ia informații foarte importante. În primul rând, poarta de intrare este routerul. După router apare telefonul. Cu ajutorul telefonului, cu marea majoritatea noastră cu ajutorul telefonului, facem aproape tot", explică Ştefan Antimoianu, tehnician sisteme de securitate.

Dacă nu respecţi regulile îi inviţi, practic, pe escroci în intimitatea ta. Poate nu realizezi, dar cele mai multe dispozitive din casă au acces, direct sau indirect, la fel şi fel de date sensibile. Unele pot fi forţate să transmită înregistrări ambientale sau până și imagini în timp real din locuință.

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"De exemplu, un CNP, un cont bancar. Se pot afla credențialele de logare la un anumit site la banking. Rutina noastră, când suntem acasă și când nu", mai menţionează Ştefan Antimoianu, tehnician sisteme de securitate.

Un risc de securitate îl pot reprezenta inclusiv cei cărora le împărtăşim parola noastră de acces la wi-fi.

Ce recomandă specialiştii

Specialiștii recomandă să nu împărtășim parola routerului nici cu cei care ne trec pragul. De asta, anumite aparate au opțiunea de a emite în două rețele separate, una pentru proprietari și alta pentru vizitatori.

Parolele diferite, folosite pentru accesarea fiecărui dispozitiv în parte pot face diferența dintre o casă inteligentă sigură și una vulnerabilă. Specialiștii în securitate cibernetică spun însă că cei mai mulți români nu trec testul parolelor sigure.

"Avem cam aceleași obiceiuri proaste și anume cele de refolosire. Recomandarea cea mai simplă este să folosim un serviciu de stocare a parolelor, preferabil un serviciu care îți permite să fie închise și scriptate undeva. În general, autentificarea în doi factori ar fi ideală peste tot", explică Silviu Stahie, specialist cybersecurity.

Un studiu global arată că, anul trecut, numărul atacurilor cibernetice asupra dispozitivelor inteligente s-a triplat, comparativ cu 2024. Aceeași analiză arată că, în medie, o locuință are 22 de dispozitive conectate la internet, iar fiecare dintre ele este ținta a aproape 30 de atacuri pe zi.