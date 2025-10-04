Odată cu vremea rece, cresc cazurile de răceli, gripe și viroze. Medicii recomandă deja vaccinarea antigripală, însă accesul la ser rămâne limitat pentru cei din zonele rurale. Ministerul Sănătății vrea acum să extindă programul de vaccinare și în farmacii, pentru ca serul să fie mai ușor de administrat.

Pentru o protecţie maximă în timpul sezonului rece, vaccinarea antigripală se recomandă începând cu luna octombrie. Se poate face la medicul de familie, în unități medicale autorizate și în aproximativ 100 de farmacii din toată țara.

"Intenţia noastră este să limităm, dacă doriţi parcursul pacineţilor între cabinete, medic de familie - farmacist, apoi înapoi la medicul de familie pentru a realiza vaccinarea" a declarat ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete.

"Ministerul Sănătății vrea ca vaccinarea antigripală să fie mai accesibilă. Așa că, pe lângă cabinetele medicilor, serul ar putea fi făcut și aici, la farmacii. Angajaţii vor trebui să meragă la cursuri pentru a primi un atestat care le va permite să administreze vaccinul oamenilor" a explicat reporterul Observator Marko Pavlovici.

De ce este nevoie ca vaccinul antigripal să devină mai accesibil

Acest lucru ar ajuta în special comunitățile rurale, unde un medic nu este întotdeauna prezent.

"E un lucru foarte uşor pentru că nu se va rupe lanţul de frig. Pentru că un pacient vine în farmacie, ia vaccinul, îl transportă acasă unde aşteaptă până vine medicul sau merge cu el la medic şi există un risc deoarece acesta se depozitează în condiţii stricte de temperatură, între 2-8 grade" a explicat farmacista Beatrice Speteanu.

Vaccinul antigripal e recomandat tuturor persoanelor peste 6 luni, de la copii și gravide, la vârstnici sau pacienți cronici. Costă în jur de 80 de lei, dar pentru categoriile de risc este gratuit sau compensat. Unii aleg însă remediile naturale.

Cum tratează românii gripa cu remedii naturale

Localnic: Gripă orcine are în perioadele astea.

Reporter: Cu ce aţi tratat gripa?

Localnic: Paracetamol, aspirină, o ţuică fiartă.

Ordinul de ministru pentru extinderea vaccinării antigripale va fi semnat săptămâna viitoare. Odată ce proiectul devine funcțional, lista farmaciilor va fi publicată pe site-ul Ministerului Sănătății.

"Noi ne-am preocupat foarte mult de creșterea posibilității medicilor de familie de a face astfel de servicii. În primul rând, pentru că ei sunt prima poartă de acces, dacă vreți, și atunci când ai nevoie de o consultație, de o rețetă, prim diagnost, mergi la medicul de familie. Și am și dotat peste 2.500 de cabinete de medicină de familie în cadrul PNRR" a explicat fostul ministru al Sănătăţii, Alexandru Rafila.

