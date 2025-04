1 mai, evenimente importante care au avut loc în această zi de-a lungul timpului

Indiferent că vorbim despre evenimente istorice, evenimente deosebite, naşteri sau decese, trebuie spus că fiecare dată din calendar punctează automat la fiecare dintre capitolele menţionate.

Iar ziua de 1 mai nu face notă discordantă, astfel că noi vă invităm să parcurgeţi mai jos, pe repede-înainte, câteva dintre cele mai importante evenimente care s-au petrecut de-a lungul timpului la data menţionată.

Evenimente petrecute pe 1 mai

Pe 1 mai 1359 are loc recunoașterea Mitropoliei Țării Românești, cu sediul la Curtea de Argeș, de către Patriarhia din Constantinopol. Pe 1 mai 1581, Sigismund Bathory este ales principe al Transilvaniei. Pe 1 mai 1707 intră în vigoare Actul de Unire care unește Anglia și Scoția pentru a forma Regatul Marii Britanii. Pe 1 mai 1786 are loc premiera operei comice "Nunta lui Figaro" (4 acte) de W. A. Mozart, la Burgtheater din Viena. Pe 1 mai 1776, Ordinul Iluminaților este fondat în Ingolstadt (Bavaria de Nord), de Adam Weishaupt. Pe 1 mai 1821, turcii pătrund în Moldova, la Brăila, și în Țara Românească, la Giurgiu, Călărași, Calafat și Bechet, pentru a înăbuși revoluția condusă de Tudor Vladimirescu. Pe 1 mai 1865 intră în vigoare Codul Penal (aprobat de domnitorul Alexandru Ioan Cuza la 21 aprilie/3 mai 1864). Pe 1 mai 1899, Bayer introduce aspirina în Germania. Pe 1 mai 1915, RMS Lusitania pleacă din New York pentru a 202-a și ultima sa traversare a Atlanticului de Nord. Șase zile mai târziu, nava este torpilată în largul coastelor Irlandei; s-au pierdut 1.198 de vieți.

Pe 1 mai 1919, guvernele sovietic și ucrainean au adresat guvernului român două ultimatumuri prin care îi cereau să părăsească în 24 de ore Basarabia și Bucovina. Pe 1 mai 1945, în Al Doilea Război Mondial, radioul german transmite știrea morții lui Adolf Hitler. Pe 1 mai 1945, steagul sovietic este arborat deasupra Cancelariei Reichului, din ordinul lui Stalin. Pe 1 mai 1945, în Al Doilea Război Mondial, până la 2.500 de persoane mor într-o sinucidere în masă în orașul Demmin, Germania, în urma avansării Armatei Roșii. Pe 1 mai 1950, în Republica Federală Germania nu mai există bonuri de masă, raționalizarea alimentelor a fost abolită. Pe 1 mai 1956, vaccinul împotriva poliomielitei, dezvoltat de medicul virusolog american Jonas Salk, este pus la dispoziția publicului. Pe 1 mai 1961, prim-ministrul Cubei, Fidel Castro, proclamă Cuba națiune socialistă și anulează alegerile. Pe 1 mai 1978, japoneza Naomi Uemura, călătorind cu o sanie trasă de câini, devine prima persoană care ajunge singură la Polul Nord. Pe 1 mai 1979, Groenlanda devine provincie autonomă a Regatului Danemarcei. Pe 1 mai 1994, pilotul brazilian de curse, Ayrton Senna, moare într-un accident produs în timpul Marelui Premiu al statului San Marino. Pe 1 mai 1995 se înregistrează începutul Operațiunii Blitz. Armata croată a înlăturat forțele sârbe din regiunea auto-proclamată Republica Sârbă Krajina. Pe 1 mai 1999, trupul alpinistului britanic George Mallory este găsit pe Muntele Everest, la 75 de ani de la dispariția sa din 1924. Pe 1 mai 2002 a început să funcționeze Garda de Mediu, condusă de un comisar național – la nivelul țării, și de un comisar județean – la nivel de județ. Pe 1 mai 2004 are loc extinderea Uniunii Europene. Cipru, Estonia, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Republica Cehă, Slovacia, Slovenia și Ungaria aderă la Uniunea Europeană. Pe 1 mai 2011, Papa Ioan Paul al II-lea este beatificat la Vatican de succesorul său, Papa Benedict al XVI-lea.

Naşteri pe 1 mai

O mulţime de personalităţi s-au născut într-o zi de 1 mai, de la actorul american Glenn Ford, născut pe 1 mai 1916, sau actriţa franceză Danielle Darrieux, născută pe 1 mai 1917, şi până la regizorul român Ion Popescu-Gopo, născut pe 1 mai 1923, sau regizorul chinez John Woo, născut pe 1 mai 1946.

Mai spre zilele noastre, într-o zi de 1 mai s-au născut personalităţi precum biologul şi cercetătorul român Gheorghe Mencinicopschi, născut pe 1 mai 1946, actriţa română Maia Morgenstern, născută pe 1 mai 1962, fotbalistul român Marian Damaschin, născut pe 1 mai 1965, regizorul american Wes Anderson, născut pe 1 mai 1969, actorul nord-irlandez Jamie Dornan, născut pe 1 mai 1982, fotbalistul italian Leonardo Bonucci, născut pe 1 mai 1987, sau kickboxerul român Andrei Stoica, născut pe 1 mai 1987.

Decese pe 1 mai

O mulţime de personalităţi şi-au pierdut viaţa într-o zi de 1 mai. Dintre acestea amintim pe Papa Marcel al II-lea, decedat pe 1 mai 1555, Papa Pius al V-lea, decedat pe 1 mai 1572, compozitorul ceh Antonín Dvořák, decedat pe 1 mai 1904, politicianul german Joseph Goebbels, decedat pe 1 mai 1945, compozitorul rus Aram Ilici Haciaturian, decedat pe 1 mai 1978, sau pilotul brazilian Ayrton Senna, decedat pe 1 mai 1994.

România i-a pierdut într-o zi de 1 mai, printre alţii, pe episcopul romano-catolic Ioan Sabo, decedat pe 1 mai 1911, pictorul Gheorghe Petrașcu, decedat pe 1 mai 1949, luptătorul anticomunist Ion Gavrilă Ogoranu, decedat pe 1 mai 2006, sau dirijorul şi compozitorul Constantin Arvinte, decedat pe 1 mai 2021.

