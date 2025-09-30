1 octombrie, evenimente importante care au avut loc în această zi de-a lungul timpului
Prezentul este, poate, cel mai important, dar una dintre cele mai importante idei din viaţă este să nu ne uităm trecutul aşa că vă invităm să aflaţi ce evenimente deosebite s-au petrecut pe 1 octombrie de-a lungul timpului.
Indiferent că vorbim despre evenimente istorice, evenimente deosebite, naşteri sau decese, trebuie spus că fiecare dată din calendar punctează automat la fiecare dintre capitolele menţionate.
Iar ziua de 1 octombrie nu face notă discordantă, astfel că noi vă invităm să parcurgeţi mai jos, pe repede-înainte, câteva dintre cele mai importante evenimente care s-au petrecut de-a lungul timpului la data menţionată.
Evenimente petrecute pe 1 octombrie
Pe 1 octombrie 331 î.Hr., Alexandru cel Mare îl învinge pe Darius al III-lea al Persiei în bătălia de la Gaugamela. Pe 1 octombrie 959, Edgar cel Pașnic devine rege al întregii Anglii. Pe 1 octombrie 965, Ioan al XIII-lea devine Papă. Pe 1 octombrie 1553, la Westminster Abbey are loc încoronarea reginei Maria I a Angliei. Pe 1 octombrie 1795, Belgia e cucerită de Franța. Pe 1 octombrie 1800, Spania a cedat Franței provincia Louisiana din America de Nord, în baza tratatului de la San Ildefonso. După trei ani, francezii o vor vinde Statelor Unite. Pe 1 octombrie 1814, Congresul de la Viena se deschide cu intenția de a redesena harta politică a Europei după înfrângerea lui Napoleon în primăvara anului precedent. Pe 1 octombrie 1827, în Războiul ruso-persan, armata rusă, condusă de Ivan Paskevich, ia cu asalt Erevanul, punând capăt unui mileniu de dominație musulmană asupra Armeniei. Pe 1 octombrie 1875, Ion Creangă a debutat în "Convorbiri literare" cu "Soacra cu trei nurori".
Pe 1 octombrie 1890, Congresul Statelor Unite a adoptat legea de înființare a Parcului Național Yosemite din California. Pe 1 octombrie 1891, Universitatea Stanford își deschide porțile în California, Statele Unite. Pe 1 octombrie 1908, Henry Ford a început comercializarea primului automobil de serie, denumit "Model T". Prețul acestui vehicul era, la vremea respectivă, de 825 dolari. Pe 1 octombrie 1924 are loc adoptarea Calendarului Gregorian de către Biserica Ortodoxă Română. Pe 1 octombrie 1946 se încheie Procesul de la Nürnberg. Pe 1 octombrie 1949, liderul comunist Mao Zedong a proclamat Republica Populară Chineză. Pe 1 octombrie 1971, Roy Oliver Disney a inaugurat parcul de distracții Walt Disney World Resort de lângă Orlando, Florida, în onoarea fratelui său decedat, Walt Disney. Pe 1 octombrie 1975, Muhammad Ali își apără titlul mondial la box, la categoria grea, împotriva lui Joe Frazier, în Quezon City, prin knockout tehnic. Pe 1 octombrie 1987 a fost dată în folosință prima linie de tramvai în municipiul Cluj-Napoca. Pe 1 octombrie 2001, tehnologia wireless 3G devine disponibilă pentru prima dată când este adoptată de compania japoneză de telecomunicații NTT Docomo. Pe 1 octombrie 2003 s-a inaugurat, la Cluj, cel mai mare acvariu din Transilvania. Pe 1 octombrie 2005, pugilista Mihaela Cijevschi (cat. 54 kg) a devenit prima campioană mondială din istoria boxului feminin românesc, titlu cucerit la Campionatele Mondiale de la Podolsk, Rusia. Pe 1 octombrie 2017, în Catalonia are loc un referendum pentru independență, declarat ulterior ilegal de Curtea Constituțională a Spaniei.
Pe 1 octombrie 2024, Israelul a invadat sudul Libanului, marcând a cincea invazie israeliană a Libanului din 1978 încoace.
Nașteri pe 1 octombrie
O mulţime de personalităţi s-au născut într-o zi de 1 octombrie, de la împăratul roman Alexandru Sever, născut pe 1 octombrie 208, sau Regele Henric al III-lea al Angliei, născut pe 1 octombrie 1207, şi până la pictorul spaniol El Greco, născut pe 1 octombrie 1541, sau împăratul roman Carol al VI-lea, născut pe 1 octombrie 1685.
Mai spre zilele noastre, într-o zi de 1 octombrie s-au născut personalităţi precum William Boeing, fondator al companiei Boeing, născut pe 1 octombrie 1881, compozitorul român Constantin C. Nottara, născut pe 1 octombrie 1890, pianistul ruso-american Wladimir Horowitz, născut pe 1 octombrie 1903, actorul american Walter Matthau, născut pe 1 octombrie 1920, fotbalistul şi antrenorul român de fotbal Angelo Niculescu, născut pe 1 octombrie 1921, politicianul american Jimmy Carter, născut pe 1 octombrie 1924, actriţa britanică Julie Andrews, născută pe 1 octombrie 1935, actriţa română Coca Bloos, născută pe 1 octombrie 1946, realizatoarea TV Marioara Murărescu, născută pe 1 octombrie 1947, violonistul olandez André Rieu, născut pe 1 octombrie 1949, sau fotomodelul român Catrinel Menghia, născută pe 1 octombrie 1985.
Decese pe 1 octombrie
O mulţime de personalităţi şi-au pierdut viaţa într-o zi de 1 octombrie. Dintre acestea amintim pe Papa Bonifaciu al IX-lea, decedat pe 1 octombrie 1404, scriitorul american Tom Clancy, decedat pe 1 octombrie 2013, sau cântăreţul şi actorul francez Charles Aznavour, decedat pe 1 octombrie 2018.
România i-a pierdut într-o zi de 1 octombrie, printre alţii, pe poetul George Sion, decedat pe 1 octombrie 1892, ziaristul Anton Bacalbașa, decedat pe 1 octombrie 1899, sau actorul Teofil Vâlcu, decedat pe 1 octombrie 1993.
