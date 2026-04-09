10 aprilie, evenimente importante care au avut loc în această zi de-a lungul timpului

Prezentul este, poate, cel mai important, dar una dintre cele mai importante idei din viaţă este să nu ne uităm trecutul aşa că vă invităm să aflaţi ce evenimente deosebite s-au petrecut pe 10 aprilie de-a lungul timpului.

Indiferent că vorbim despre evenimente istorice, evenimente deosebite, naşteri sau decese, trebuie spus că fiecare dată din calendar punctează automat la fiecare dintre capitolele menţionate.

Iar ziua de 10 aprilie nu face notă discordantă, astfel că noi vă invităm să parcurgeţi mai jos, pe repede-înainte, câteva dintre cele mai importante evenimente care s-au petrecut de-a lungul timpului la data menţionată.

Evenimente petrecute pe 10 aprilie

Articolul continuă după reclamă

Pe 10 aprilie 879, Ludovic al III-lea devine rege al Franciei de Apus. Pe 10 aprilie 1741, în Războiul de Succesiune Austriacă, Prusia învinge Austria în Bătălia de la Mollwitz. Pe 10 aprilie 1809 a început Războiul celei de-a Cincea Coaliții, Austria invadând Bavaria. Pe 10 aprilie 1815, Vulcanul Tambora începe o erupție de trei luni. În jur de 71.000 de persoane şi-au pierdut viaţa, iar erupţia a afectat inclusiv clima Pământului în următorii doi ani. Pe 10 aprilie 1849 au loc primele tratative dintre conducătorii Revoluției pașoptiste, în frunte cu Avram Iancu, și reprezentanții revoluționarilor maghiari. Pe 10 aprilie 1877, în cadrul Războiului de Independență, România întrerupe relațiile diplomatice cu Turcia.

Pe 10 aprilie 1912, vasul Titanic a plecat în primul și singurul voiaj, de la Southampton, Anglia, spre New York, Statele Unite ale Americii. Pe 10 aprilie 1913 este dată în folosința prima linie ferată electrificată de pe teritoriul actual al României, calea ferată Arad-Ghioroc-Pâncota, cu linia secundară Ghioroc-Radna. Pe 10 aprilie 1919, revoluționarul mexican Emiliano Zapata este atras în hacienda sa de președintele Venustiano Carranza și împușcat de trupele guvernamentale. Trupul său este expus în Cuautla și apoi îngropat. Pe 10 aprilie 1937, Principele Nicolae, fiul Regelui Ferdinand și al Reginei Maria, a fost decăzut din rangul de membru al familiei regale, printr-un decret regal, ca urmare a căsătoriei morganatice cu Ioana Dumitrescu-Doleti. El s-a exilat în același an, sub numele de Nicolae Brana. Pe 10 aprilie 1944, în Al Doilea Război Mondial are loc eliberarea Odesei. Pe 10 aprilie 1970, Paul McCartney anunță că părăsește trupa The Beatles din motive personale și profesionale. Pe 10 aprilie 1988, Mihail Gorbaciov propune limitarea armelor nucleare tactice și oferă garanții potrivit cărora Uniunea Sovietică își va distruge tot arsenalul chimic. Pe 10 aprilie 2010 are loc accidentul aviatic de la Smolensk. Președintele Poloniei, soția acestuia, guvernatorul Băncii Naționale Poloneze, oficiali și oameni de marcă polonezi au decedat în urma unui accident aviatic produs în apropiere de aeroportul din Smolensk, Rusia.

Nașteri pe 10 aprilie

O mulţime de personalităţi s-au născut într-o zi de 10 aprilie, de la jurnalistul american Joseph Pulitzer, născut pe 10 aprilie 1847, sau Ilie Cleopa, arhimandrit și duhovnic la Mănăstirea Sihăstria, născut pe 10 aprilie 1912, şi până la actorul american Harry Morgan, născut pe 10 aprilie 1915, sau actorul suedez Max von Sydow, născut pe 10 aprilie 1929.

Mai spre zilele noastre, într-o zi de 10 aprilie s-au născut personalităţi precum actorul egiptean Omar Sharif, născut pe 10 aprilie 1932, scenografa şi creatorea română de modă Doina Levința, născută pe 10 aprilie 1939, actorul american Steven Seagal, născut pe 10 aprilie 1952, boxerul român Leonard Doroftei, născut pe 10 aprilie 1970, sau fotbalistul brazilian Roberto Carlos, născut pe 10 aprilie 1973.

Decese pe 10 aprilie

O mulţime de personalităţi şi-au pierdut viaţa într-o zi de 10 aprilie. Dintre acestea amintim pe Papa Grigore al XIII-lea, decedat pe 10 aprilie 1585, Regina Isabella a II–a a Spaniei, decedată pe 10 aprilie 1904, revoluţionarul mexican Emiliano Zapata, decedat pe 10 aprilie 1919, inventatorul francez Auguste Marie Lumiére, decedat pe 10 aprilie 1954, Lech Kaczyński, președintele Poloniei, decedat pe 10 aprilie 2010, sau sportivul şi actorul american O. J. Simpson, decedat pe 10 aprilie 2024.

Tot într-o zi de 10 aprilie şi-au pierdut viaţa şi biologul român Victor Preda, decedat pe 10 aprilie 1982, procurorul român Cristian Panait, decedat pe 10 aprilie 2002, sau actriţa română Olga Bucătaru, decedată pe 10 aprilie 2020.

Întrebarea zilei Vă gândiţi să împărţiţi maşina şi costurile cu prietenii pentru drumul de Paşte? DA NU

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰