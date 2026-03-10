Unii dintre consilierii președintelui Donald Trump l-au avertizat în privat să găsească o modalitate de a pune capăt războiului cu Iranul, de teama unei reacții negative politice, potrivit unui raport.

WSJ: "Consilieri ai lui Donald Trump îi cer să pună capăt războiului din Iran, de teama reacţiilor politice" - Profimedia

În ultimele zile, consilierii l-au îndemnat pe Trump să susțină că armata americană și-a atins în mare parte obiectivele și i-au spus președintelui să comunice un plan de ieșire din campania comună de bombardamente americane și israeliene, potrivit The Wall Street Journal, citând persoane familiarizate cu situația.

Consilierii săi sunt, se pare, îngrijorați că un război prelungit ar putea "epuiza" sprijinul lui Trump în rândul bazei sale conservatoare, deoarece conflictul i-a divizat deja pe susținătorii MAGA și i-a determinat pe unii republicani să vorbească, deși în mare parte anonim.

Discuțiile cu ușile închise, așa cum se spune, vin după declarațiile publice ale lui Trump de luni, în care a spus că războiul s-ar putea încheia "foarte curând" și că este "foarte complet, practic".

Articolul continuă după reclamă

Secretarul de presă al Casei Albe, Karoline Leavitt, a respins raportul ca fiind "plin de prostii din surse anonime" care "nu sunt în aceeași cameră" cu Trump. "Principalii consilieri ai președintelui sunt concentrați non-stop pe asigurarea faptului că Operațiunea Epic Fury continuă să fie un succes extraordinar, iar sfârșitul acestor operațiuni va fi decis în cele din urmă de comandantul șef", a declarat Leavitt într-o declarație pentru WSJ.

Unii dintre consilierii președintelui "au urmărit cu agitaţie" cum prețurile petrolului au crescut vertiginos la peste 100 de dolari pe baril și, se pare, au primit apeluri de la "unii republicani nervoși" cu privire la alegerile intermediare din 2026, a relatat ziarul.

Trump a fost, de asemenea, informat despre sondajele privind războiul, potrivit WSJ.

Cele mai recente sondaje au arătat că majoritatea americanilor se opun acțiunii militare din Iran, 77% așteptându-se ca aceasta să ducă la un atac terorist pe teritoriul american.

Leavitt a susținut că "marea majoritate a americanilor susțin încetarea amenințării reprezentate de regimul iranian și susțin uciderea teroriștilor".

Ministrul iranian de externe, Abbas Araghchi, a semnalat că Iranul nu va da înapoi. "Suntem bine pregătiți să continuăm să-i atacăm cu rachetele noastre atât timp cât este nevoie", a declarat Araghchi pentru PBS.

Trump a fost "surprins" că Teheranul nu va ceda, în ciuda bombardamentelor aproape constante din partea SUA și Israelului, potrivit WSJ, citând persoane familiarizate cu gândirea președintelui.

El a declarat pentru Fox News că "nu este mulțumit" de instalarea lui Mojtaba Khamenei, fiul regretatului ayatollah Ali Khamenei, ca următor lider suprem al Iranului.

"Nu cred că poate trăi în pace", a spus Trump marți.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Credeți că profesorii au dreptate să refuze simulările? DA NU

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰