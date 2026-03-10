Secta gurului Bivolaru ajunge iar în atenţia întregii lumi. Documentar despre cum erau îndoctrinate victimele

Secta gurului Gregorian Bivolaru, liderul MISA, ajunge din nou în atenția internaţională cu un documentar lansat vineri de Apple TV. "Twisted Yoga" readuce la lumină cazurile tulburătoare ale mai multor femei care au povestit cum au fost atrase în rețeaua de așa-numite școli de yoga tantrică, cum au fost îndoctrinate psihologic și exploatate sexual sau implicate în pornografie online.

În spatele documentarului "Twisted Yoga", de trei episoade, lansat pe 13 martie, se află cunoscuta regizoare britanică Rowan Deacon, specializată în serii de investigație despre cazuri controversate.

Documentarul urmărește poveștile mai multor femei care au ajuns sub influența românului Gregorian Bivolaru, fondatorul și liderul "Mișcării pentru Integrare Spirituală în Absolut" (MISA), cunoscută ulterior drept "Federația Atman Yoga".

Gregorian Bivolaru, arestat şi anchetat la Paris

În vârstă de 73 de ani, Gregorian Bivolaru a fost arestat în Franța în 2023 pentru viol, răpire și trafic de persoane. În prezent, el așteaptă procesul. Femeile care apar în documentar colaborează cu autoritățile franceze pentru condamnarea acestuia. Producătorii ar fi încercat să îl contacteze şi pe Gregorian Bivolaru prin avocații săi, însă acesta a refuzat să răspundă acuzațiilor. De altfel, el a negat faptele de care este acuzat.

Mărturiile unor foste membre: Cum ajung oameni inteligenţi atraşi într-un cult periculos

Într-un interviu pentru Variety, regizoarea Rowan Deacon și producătoarea executivă Suzanne Lavery au explicat că ele vor ca publicul să înțeleagă povestea dintr-o perspectivă psihologică, fără a transforma investigația într-un spectacol senzaționalist, mai ales că unele foste membre ale sectei au ajuns să lucreze în pornografie online.

În centrul investigației se află Ash și Ziggy, două foste membre ale rețelei de școli de yoga asociate cu organizația lui Bivolaru. Ele sunt printre primele persoane care au decis să vorbească public despre experiențele lor.

"A fost clar de la început că, dacă vrem să explorăm această poveste, trebuie să o înțelegem psihologic, din perspectiva femeilor implicate în școală. Ideal era să găsim femei care au mers destul de departe în învățăturile și practicile organizației. Am încercat să aflăm dacă există și alte femei dispuse să vorbească despre experiențele lor, fie că erau încă în organizație, plecau sau plecaseră deja. Practic am călătorit și am discutat cu oameni care ne-au pus apoi în legătură cu alții", a povestit Rowan Deacon.

"Ceea ce m-a atras la acest proiect a fost întrebarea: cum funcționa sistemul? Care erau mecanismele? Care e tipul de sindrom al broaștei fierte prin care oameni educați, inteligenți și cu experiență de viață ajung să intre într-un sistem de ideologii și credințe care, în final, poate nu îi ajută. M-a interesat în primul rând călătoria psihologică. Mi-am dat seama că astfel renunțăm la formatul clasic de "true crime". Dar dacă spuneam povestea fără să intrăm în mintea lor și fără să parcurgem drumul împreună cu ele, exista riscul să devină senzaționalistă. Natura activităților din această organizație și faptul că o mare parte se învârte în jurul sexualității și al sexului ca drum către iluminare spirituală au făcut imposibilă o abordare superficială", a mai declarat regizoarea, adăugând că își dorește ca "oamenii să înțeleagă procesul lent de îndoctrinare".

"Twisted Yoga" va avea premiera pe 13 martie pe Apple TV, platformă care nu este disponibilă în România.

