10 octombrie, Sfinţii Mucenici Evlampie şi Evlampia. Sărbătoare importantă în calendarul ortodox
Vineri, 10 octombrie, sunt prăznuiţi Sfinţii Mucenici Evlampie şi Evlampia, sfinţi cu care oamenii, în general, sunt mai puţin familiarizaţi.
Sfinţii Mucenici Evlampie şi Evlampia s-au născut în Nicomidia, fiind fraţi. Conform crestinortodox.ro, în timpul persecuţiilor pornite de Maximian, aceştia, împreună cu mai mulţi creştini, au părăsit cetatea, ascunzându-se în munţi.
Când Evlampie a trebuit să meargă în cetate, după hrană, a văzut afişat pe un perete un edict imperial care proclama prigonirea creştinilor. Pentru faptul că a rupt acest edict, a fost arestat şi dus înaintea judecătorului.
Deoarece nu a vrut să se lepede de Hristos înaintea acestuia, Evlampie a fost supus la multe chinuri. Auzind de chinurile fratelui ei, Evlampia s-a înfăţişat înaintea judecătorului, mărturisind credinţa în Hristos.
Evlampia a fost, la rândul său, torturată. În cele din urmă, Evlampie a fost decapitat, iar sora sa a murit înainte de a i se tăia capul. Împreună cu ei au mai fost omorâţi încă 200 de creştini.
