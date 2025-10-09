Antena Meniu Search
x

Curs valutar

10 octombrie, Sfinţii Mucenici Evlampie şi Evlampia. Sărbătoare importantă în calendarul ortodox

Vineri, 10 octombrie, sunt prăznuiţi Sfinţii Mucenici Evlampie şi Evlampia, sfinţi cu care oamenii, în general, sunt mai puţin familiarizaţi.

de Redactia Observator

la 09.10.2025 , 09:30
Sfinţii Mucenici Evlampie şi Evlampia sunt prăznuiţi pe 10 octombrie Sfinţii Mucenici Evlampie şi Evlampia sunt prăznuiţi pe 10 octombrie - doxologia.ro

Sfinţii Mucenici Evlampie şi Evlampia s-au născut în Nicomidia, fiind fraţi. Conform crestinortodox.ro, în timpul persecuţiilor pornite de Maximian, aceştia, împreună cu mai mulţi creştini, au părăsit cetatea, ascunzându-se în munţi. 

Când Evlampie a trebuit să meargă în cetate, după hrană, a văzut afişat pe un perete un edict imperial care proclama prigonirea creştinilor. Pentru faptul că a rupt acest edict, a fost arestat şi dus înaintea judecătorului.

Deoarece nu a vrut să se lepede de Hristos înaintea acestuia, Evlampie a fost supus la multe chinuri. Auzind de chinurile fratelui ei, Evlampia s-a înfăţişat înaintea judecătorului, mărturisind credinţa în Hristos. 

Articolul continuă după reclamă

Evlampia a fost, la rândul său, torturată. În cele din urmă, Evlampie a fost decapitat, iar sora sa a murit înainte de a i se tăia capul. Împreună cu ei au mai fost omorâţi încă 200 de creştini.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

10 octombrie sfinti evlampie evlampia sarbatoare sfantul evlampie sfanta evlampia
Înapoi la Homepage
După ce a strâns peste 100.000 de euro de ziua lui, David Popovici face un alt gest uriaş de ajutor!
După ce a strâns peste 100.000 de euro de ziua lui, David Popovici face un alt gest uriaş de ajutor!
Câte soții a avut, de fapt, Dan Alexa. Antrenorul a divorțat de Andrada după Asia Express: „Viața merge înainte”
Câte soții a avut, de fapt, Dan Alexa. Antrenorul a divorțat de Andrada după Asia Express: „Viața merge înainte”
Ion Țiriac nu se uită la bani. Pe ce cheltuie miliardarul român 125.000 de euro în fiecare an: „E cam indecent, nu?”
Ion Țiriac nu se uită la bani. Pe ce cheltuie miliardarul român 125.000 de euro în fiecare an: „E cam indecent, nu?”
Cât costă mâncarea la cantina de studenți în București. Reacția unui tânăr la prețul unui meniu cu ciorbă și felul doi a ajuns virală
Cât costă mâncarea la cantina de studenți în București. Reacția unui tânăr la prețul unui meniu cu ciorbă și felul doi a ajuns virală
Comentarii


Întrebarea zilei
Vă simţiţi stresaţi atunci când circulaţi pe străzile din România?
Observator » Ştiri sociale » 10 octombrie, Sfinţii Mucenici Evlampie şi Evlampia. Sărbătoare importantă în calendarul ortodox