Antena Meniu Search
x

Curs valutar

7 octombrie, Sfinţii Mucenici Serghie şi Vah. Sărbătoare importantă în calendarul ortodox

Marţi, 7 octombrie, sunt prăznuiţi Sfinţii Mucenici Serghie şi Vah, sfinţi cu care oamenii, în general, sunt mai puţin familiarizaţi.

de Redactia Observator

la 06.10.2025 , 10:08
Sfinţii Mucenici Serghie şi Vah sunt prăznuiţi pe 7 octombrie Sfinţii Mucenici Serghie şi Vah sunt prăznuiţi pe 7 octombrie - ziarullumina.ro

Sfinţii Serghie şi Vah au trăit în vremea Împăratului Maximian (286-305). Conform crestinortodox.ro, chiar dacă erau tineri, împăratul le-a acordat funcţii înalte în Şcoala Centiliilor: Serghie a fost "primicer" (primicer este acela al cărui nume este scris primul pe lista oficial recunoscută a conducătorilor, aşadar persoană marcantă, prima înscrisă) şi Vah "secundicer" (secundicer este acela care se află al doilea într-o castă).

Ei erau creştini în ascuns, căci împăratul era un persecutor al creştinilor. Au fost descoperiţi lui Maximian că se închinau lui Hristos, motiv pentru care li s-a cerut să jertfească idolilor. Aceştia, refuzând să aducă jertfe zeilor, au fost lipsiţi de însemnele demnităţii militare, îmbrăcaţi în haine femeieşti şi purtaţi prin cetate, în semn de batjocură.

Pentru că nu au lepădat credinţa în Hristos nici după această batjocorire, au fost duşi în cetatea Varvalisa, spre a fi supuşi chinurilor de împaratul Antioh. În drum spre această cetate, li s-a descoperit îngerul şi le-a vestit că "pentru nevoinţa voastră veţi lua cununile biruinţei de la Domnul Iisus Hristos, Care va fi alături de voi în suferinţa voastră, dându-vă ajutorul Sau până ce îl veţi călca pe vrăjmaşul diavol sub picioarele voastre".

Articolul continuă după reclamă

În această cetate, Sfântul Vah şi-a dat duhul în urma torturilor, iar Sfântul Serghie a fost decapitat.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

sfantul serghie sarbatoare 7 octombrie sfantul vah sarbatoare 7 octombrie sfantul serghie sfantul vah
Înapoi la Homepage
Suma “indecentă” pe care a plătit-o Ion Ţiriac pentru un moft în fiecare din ultimii peste 35 de ani. “Le fac pe plac”
Suma &#8220;indecentă&#8221; pe care a plătit-o Ion Ţiriac pentru un moft în fiecare din ultimii peste 35 de ani. &#8220;Le fac pe plac&#8221;
Carmen Grebenișan a născut! Cine a făcut anunțul, înainte ca proaspăta mămică să vorbească despre nașterea fiului ei
Carmen Grebenișan a născut! Cine a făcut anunțul, înainte ca proaspăta mămică să vorbească despre nașterea fiului ei
Fostul fotbalist din Premier League și-a distrus bolidul de 270 de mii de lire! „Am încercat și eu să frânez, dar am derapat”
Fostul fotbalist din Premier League și-a distrus bolidul de 270 de mii de lire! „Am încercat și eu să frânez, dar am derapat”
Un bărbat care a câștigat la loto a ținut-o în petreceri non stop timp de 3 luni și a ajuns în spital, în stare gravă
Un bărbat care a câștigat la loto a ținut-o în petreceri non stop timp de 3 luni și a ajuns în spital, în stare gravă
Comentarii


Întrebarea zilei
Aţi plăti mii de euro pentru plăcuţe de înmatriculare personalizate?
Observator » Ştiri sociale » 7 octombrie, Sfinţii Mucenici Serghie şi Vah. Sărbătoare importantă în calendarul ortodox