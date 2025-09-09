Antena Meniu Search
x

Curs valutar

10 septembrie, Sfintele Muceniţe Minodora, Mitrodora şi Nimfodora. Sărbătoare importantă în calendar

Miercuri, 10 septembrie, sunt prăznuite Sfintele Muceniţe Minodora, Mitrodora şi Nimfodora, sfinte cu care oamenii, în general, sunt mai puţin familiarizaţi.

de Redactia Observator

la 09.09.2025 , 11:10
Sfintele Muceniţe Minodora, Mitrodora şi Nimfodora sunt prăznuite pe 10 septembrie Sfintele Muceniţe Minodora, Mitrodora şi Nimfodora sunt prăznuite pe 10 septembrie - doxologia.ro

Sfintele Muceniţe Minodora, Mitrodora şi Nimfodora au trăit în vremea Împăratului Galeriu Maximian (305-311), în Bitinia. Conform crestinortodox.ro, aceste muceniţe au fost surori şi s-au retras într-o pustie pentru a se închina deplin lui Hristos.

Datorită vieţuirii lor, au primit darul facerii de minuni. Astfel, credincioşii primeau de la ele vindecare pentru diverse neputinţe.

Fronton, conducătorul cetăţii, auzind de faptele lor minunate, le-a chemat spre a fi judecate. Văzând cat de frumoase erau, le-a spus că le va duce la curtea imperială, ca să le mărite cu nobili.

Articolul continuă după reclamă

Când a văzut că este refuzat, Fronton a torturat-o până la moarte pe Minodora, iar pe surorile ei le-a aruncat în temniţă. După moartea acesteia, le-a cerut celor două surori să jertfească idolilor.

Mitrodora şi Nimfodora s-au întărit şi mai mult în credinţa lor, când au văzut trupul lipsit de viaţă al Minodorei. Pentru că nu au lepădat credinţa în Hristos, au fost şi ele ucise. După moartea lor, s-a pogorât foc din cer care a adus moartea lui Fronton şi a torţionărilor săi.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

10 septembrie sfanta minodora sarbatoare 10 septembrie sfanta mitrodora sarbatoare 10 septembrie sfanta nimfodora sarbatoare
Înapoi la Homepage
Ce bea în fiecare zi femeia celebră de 76 de ani care arată ca o adolescentă. Dieta surprinzătoare
Ce bea în fiecare zi femeia celebră de 76 de ani care arată ca o adolescentă. Dieta surprinzătoare
Mesaje creștine la Nașterea Maicii Domnului. Cele mai frumoase felicitări cu urări pentru sărbătoriții zilei de pe 8 septembrie
Mesaje creștine la Nașterea Maicii Domnului. Cele mai frumoase felicitări cu urări pentru sărbătoriții zilei de pe 8 septembrie
Cu câți bani s-a ales, de fapt, Carlos Alcaraz după câștigarea US Open 2025. Aproape 2 milioane de dolari s-au dus pe impozit
Cu câți bani s-a ales, de fapt, Carlos Alcaraz după câștigarea US Open 2025. Aproape 2 milioane de dolari s-au dus pe impozit
Comentarii


Întrebarea zilei
Credeți că mâncarea gătită acasă va fi înlocuită de livrările rapide?
Observator » Ştiri sociale » 10 septembrie, Sfintele Muceniţe Minodora, Mitrodora şi Nimfodora. Sărbătoare importantă în calendar