10 septembrie, Sfintele Muceniţe Minodora, Mitrodora şi Nimfodora. Sărbătoare importantă în calendar

Miercuri, 10 septembrie, sunt prăznuite Sfintele Muceniţe Minodora, Mitrodora şi Nimfodora, sfinte cu care oamenii, în general, sunt mai puţin familiarizaţi.

Sfintele Muceniţe Minodora, Mitrodora şi Nimfodora au trăit în vremea Împăratului Galeriu Maximian (305-311), în Bitinia. Conform crestinortodox.ro, aceste muceniţe au fost surori şi s-au retras într-o pustie pentru a se închina deplin lui Hristos.

Datorită vieţuirii lor, au primit darul facerii de minuni. Astfel, credincioşii primeau de la ele vindecare pentru diverse neputinţe.

Fronton, conducătorul cetăţii, auzind de faptele lor minunate, le-a chemat spre a fi judecate. Văzând cat de frumoase erau, le-a spus că le va duce la curtea imperială, ca să le mărite cu nobili.

Când a văzut că este refuzat, Fronton a torturat-o până la moarte pe Minodora, iar pe surorile ei le-a aruncat în temniţă. După moartea acesteia, le-a cerut celor două surori să jertfească idolilor.

Mitrodora şi Nimfodora s-au întărit şi mai mult în credinţa lor, când au văzut trupul lipsit de viaţă al Minodorei. Pentru că nu au lepădat credinţa în Hristos, au fost şi ele ucise. După moartea lor, s-a pogorât foc din cer care a adus moartea lui Fronton şi a torţionărilor săi.

