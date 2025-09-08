9 septembrie, Sfinţii Ioachim şi Ana. Sărbătoare cu cruce neagră în calendarul ortodox

Marţi, 9 septembrie, sunt prăznuiţi Sfinţii Ioachim şi Ana, sfinţi cu care oamenii, în general, sunt mai puţin familiarizaţi.

Sfinţii Ioachim şi Ana sunt părinţii Maicii Domnului. Conform crestinortodox.ro, Sfântul Ioachim a fost din neamul Regelui David. Sfânta Ana a fost fiica preotului Matan. Acest preot a avut trei fiice: Maria - care a născut-o pe Salomeea, Elisabeta - mama Sfântului Ioan Botezătorul şi pe Ana - cea care a născut-o pe Fecioara Maria.

Lipsa copiilor îi făcea pe Ioachim şi Ana să fie priviţi ca fiind blestemaţi pentru că, în societatea iudaică, familiile sterpe erau socotite a nu avea binecuvântarea dumnezeiască. După rugăciuni îndelungi, celor doi li s-a dăruit o pruncă: Fecioara Maria.

Ţinând seama că Biserica a mărturisit totdeauna că Fecioara Maria este Născătoare de Dumnezeu, căci Cel ce S-a născut din ea nu e o persoană omenească deosebită de cea dumnezeiască, ci Însuşi Fiul lui Dumnezeu, putem afirma fără reţinere că Ioachim şi Ana sunt bunicii lui Hristos.

Sfântul Ioachim a trecut la cele veşnice la 80 de ani, iar Sfânta Ana a murit în vârstă de 70 de ani, la doi ani după Sfântul Ioachim.

