Antena Meniu Search
x

Curs valutar

9 septembrie, Sfinţii Ioachim şi Ana. Sărbătoare cu cruce neagră în calendarul ortodox

Marţi, 9 septembrie, sunt prăznuiţi Sfinţii Ioachim şi Ana, sfinţi cu care oamenii, în general, sunt mai puţin familiarizaţi.

de Redactia Observator

la 08.09.2025 , 10:42
Sfinţii Ioachim şi Ana sunt prăznuiţi pe 9 septembrie Sfinţii Ioachim şi Ana sunt prăznuiţi pe 9 septembrie - doxologia.ro

Sfinţii Ioachim şi Ana sunt părinţii Maicii Domnului. Conform crestinortodox.ro, Sfântul Ioachim a fost din neamul Regelui David. Sfânta Ana a fost fiica preotului Matan. Acest preot a avut trei fiice: Maria - care a născut-o pe Salomeea, Elisabeta - mama Sfântului Ioan Botezătorul şi pe Ana - cea care a născut-o pe Fecioara Maria.

Lipsa copiilor îi făcea pe Ioachim şi Ana să fie priviţi ca fiind blestemaţi pentru că, în societatea iudaică, familiile sterpe erau socotite a nu avea binecuvântarea dumnezeiască. După rugăciuni îndelungi, celor doi li s-a dăruit o pruncă: Fecioara Maria.

Ţinând seama că Biserica a mărturisit totdeauna că Fecioara Maria este Născătoare de Dumnezeu, căci Cel ce S-a născut din ea nu e o persoană omenească deosebită de cea dumnezeiască, ci Însuşi Fiul lui Dumnezeu, putem afirma fără reţinere că Ioachim şi Ana sunt bunicii lui Hristos.

Articolul continuă după reclamă

Sfântul Ioachim a trecut la cele veşnice la 80 de ani, iar Sfânta Ana a murit în vârstă de 70 de ani, la doi ani după Sfântul Ioachim.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

sfantul ioachim 9 septembrie sarbatoare sfanta ana 9 septembrie sarbatoare
Înapoi la Homepage
Vedeta din România care trece printr-o perioadă teribilă: a ajuns la divorţ la doar 3 luni de la nuntă
Vedeta din România care trece printr-o perioadă teribilă: a ajuns la divorţ la doar 3 luni de la nuntă
Mesaje creștine la Nașterea Maicii Domnului. Cele mai frumoase felicitări cu urări pentru sărbătoriții zilei de pe 8 septembrie
Mesaje creștine la Nașterea Maicii Domnului. Cele mai frumoase felicitări cu urări pentru sărbătoriții zilei de pe 8 septembrie
Fratele lui Adrian Mazilu, poveste tulburătoare despre retragerea din fotbal: „Trebuia să mă las dacă voiam să mai pot merge!”
Fratele lui Adrian Mazilu, poveste tulburătoare despre retragerea din fotbal: „Trebuia să mă las dacă voiam să mai pot merge!”
Comentarii


Întrebarea zilei
Susţineţi protestul profesorilor?
Observator » Ştiri sociale » 9 septembrie, Sfinţii Ioachim şi Ana. Sărbătoare cu cruce neagră în calendarul ortodox