11 aprilie, evenimente importante care au avut loc în această zi de-a lungul timpului

Prezentul este, poate, cel mai important, dar una dintre cele mai importante idei din viaţă este să nu ne uităm trecutul aşa că vă invităm să aflaţi ce evenimente deosebite s-au petrecut pe 11 aprilie de-a lungul timpului.

Indiferent că vorbim despre evenimente istorice, evenimente deosebite, naşteri sau decese, trebuie spus că fiecare dată din calendar punctează automat la fiecare dintre capitolele menţionate.

Iar ziua de 11 aprilie nu face notă discordantă, astfel că noi vă invităm să parcurgeţi mai jos, pe repede-înainte, câteva dintre cele mai importante evenimente care s-au petrecut de-a lungul timpului la data menţionată.

Evenimente petrecute pe 11 aprilie

Articolul continuă după reclamă

Pe 11 aprilie 1241, în Bătălia de la Muhi, mongolii sub Batu Han înfrâng armata Regelui maghiar Béla al IV-lea, în timpul invaziei mongole în Europa. Armata maghiară este aproape complet distrusă, însă Béla a scăpat cu viață. Pe 11 aprilie 1814, Tratatul de la Fontainebleau pune capăt Războiului celei de-a Șasea Coaliții împotriva lui Napoleon Bonaparte și îl forțează să abdice necondiționat pentru prima dată. Pe 11 aprilie 1877, trupele țariste trec frontiera României, îndreptându-se spre frontul din Balcani. Pe 11 aprilie 1880 ia ființă prima direcție a Căilor Ferate Române.

Pe 11 aprilie 1899, Spania cedează Puerto Rico Statelor Unite. Pe 11 aprilie 1945, în Al Doilea Război Mondial, trupele americane eliberează lagărul de concentrare Buchenwald. Pe 11 aprilie 1961 începe Procesul Eichmann în Israel. El este acuzat ca fiind unul dintre organizatorii așa-zisei soluții finale - omorârea evreilor în lagărele naziste. La 31 mai 1962, Adolf Eichmann este executat. Pe 11 aprilie 1976 este creat primul computer personal Apple I. Pe 11 aprilie 1979, dictatorul ugandez Idi Amin a fost înlăturat de la putere.

Nașteri pe 11 aprilie

O mulţime de personalităţi s-au născut într-o zi de 11 aprilie, de la împăratul roman Septimius Severus, născut pe 11 aprilie 146, sau medicul englez James Parkinson, născut pe 11 aprilie 1755, şi până la scriitorul român Barbu Ștefănescu Delavrancea, născut pe 11 aprilie 1858, sau pictorul român Theodor Pallady, născut pe 11 aprilie 1871.

Tot într-o zi de 11 aprilie s-au născut şi personalităţi precum compozitorul şi pianistul rus Serghei Prokofiev, născut pe 11 aprilie 1891, actorul american Joel Grey, născut pe 11 aprilie 1932, Teo Peter, basistul trupei Compact, născut pe 11 aprilie 1954, actriţa americană Jennifer Esposito, născută pe 11 aprilie 1973, modelul brazilian Alessandra Ambrosio, născută pe 11 aprilie 1981, fotbalistul spaniol Thiago Alcantara, născut pe 11 aprilie 1991, sau fotbalistul român Florin Andone, născut pe 11 aprilie 1993.

Decese pe 11 aprilie

O mulţime de personalităţi şi-au pierdut viaţa într-o zi de 11 aprilie. Dintre acestea amintim pe politicianul albanez Enver Hodja, decedat pe 11 aprilie 1985, romancierul american Kurt Vonnegut, decedat pe 11 aprilie, sau actorul american Jonathan Winters, decedat pe 11 aprilie 2013.

România i-a pierdut într-o zi de 11 aprilie, printre alţii, pe politicianul Lascăr Catargiu, decedat pe 11 aprilie 1899, poetul, prozatorul şi dramaturgul Ion Minulescu, decedat pe 11 aprilie 1944, matematicianul Alexandru Ghica, decedat pe 11 aprilie 1964, sau actriţa Carmen Stănescu, decedată pe 11 aprilie 2018.

Întrebarea zilei Credeţi că preţurile de la pompă vor mai reveni la nivelul dinainte de război? DA NU

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰