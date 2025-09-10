11 septembrie, evenimente importante care au avut loc în această zi de-a lungul timpului

Prezentul este, poate, cel mai important, dar una dintre cele mai importante idei din viaţă este să nu ne uităm trecutul aşa că vă invităm să aflaţi ce evenimente deosebite s-au petrecut pe 11 septembrie de-a lungul timpului.

Aproape 3.000 de persoane au murit în atacurile teroriste care au lovit SUA pe 11 septembrie 2001 - Profimedia

Indiferent că vorbim despre evenimente istorice, evenimente deosebite, naşteri sau decese, trebuie spus că fiecare dată din calendar punctează automat la fiecare dintre capitolele menţionate.

Iar ziua de 11 septembrie nu face notă discordantă, astfel că noi vă invităm să parcurgeţi mai jos, pe repede-înainte, câteva dintre cele mai importante evenimente care s-au petrecut de-a lungul timpului la data menţionată.

Evenimente petrecute pe 11 septembrie

Pe 11 septembrie 1649 a luat sfârșit asediul Droghedei, armata parlamentaristă a lui Oliver Cromwell intrând în oraș și executând garnizoana acestuia. Pe 11 septembrie 1853, pentru prima dată se utilizează telegraful electric. Pe 11 septembrie 1873, în Sankt Petersburg, pe Strada Odesei, sunt aprinse primele lămpi electrice. Pe 11 septembrie 1878, Agenția diplomatică română de la Viena este ridicată la rangul de legație; prima legație a României în străinătate. Ion Bălăceanu devine primul ambasador român în străinătate. Pe 11 septembrie 1940 s-a dizolvat Partidul Națiunii – partid „unic și totalitar” sub conducerea supremă a Regelui Carol al II-lea.

Pe 11 septembrie 1945 încep, la Londra, convorbiri între miniștrii de Externe britanic, sovietic și american. În privința României se decide reorganizarea Guvernului Groza, prin includerea a câte unui reprezentant din Partidul Național Țărănesc și din Partidul Național Liberal, după care "noul" guvern urma să organizeze alegeri libere. Pe 11 septembrie 1973, o lovitură de stat din Chile, condusă de generalul Augusto Pinochet, îl răstoarnă de la putere pe președintele ales democratic, Salvador Allende. Pe 11 septembrie 1989, Ungaria deschide Cortina de Fier, pentru a permite germanilor din RDG, aflați în concediu în Ungaria, să se refugieze în RFG. Pe 11 septembrie 2001, aproape 3.000 de oameni își pierd viața în urma atacurilor teroriste din 11 septembrie din SUA. Pe 11 septembrie 2007, Rusia testează cea mai mare armă convențională existentă vreodată, denumită "Tatăl tuturor bombelor".

Nașteri pe 11 septembrie

O mulţime de personalităţi s-au născut într-o zi de 11 septembrie, de la inginerul german Carl Zeiss, născut pe 11 septembrie 1816, sau omul de cultură Nicolae Xenopol, născut pe 11 septembrie 1858, şi până la regizorul american de film Brian De Palma, născut pe 11 septembrie 1940, sau fotbalistul şi antrenorul german de fotbal Franz Beckenbauer, născut pe 11 septembrie 1945.

Mai spre zilele noastre, într-o zi de 11 septembrie s-au născut personalităţi precum Bashar al-Assad, președintele Siriei, născut pe 11 septembrie 1965, muzicianul american Moby, născut pe 11 septembrie 1965, fotbalistul şi antrenorul croat de fotbal Slaven Bilic, născut pe 11 septembrie 1968, atleta română Nicoleta Grasu, născută pe 11 septembrie 1971, rapperul şi actorul american Ludacris, născut pe 11 septembrie 1977, sau fotbalistul francez Eric Abidal, născut pe 11 septembrie 1979.

Decese pe 11 septembrie

O mulţime de personalităţi şi-au pierdut viaţa într-o zi de 11 septembrie Dintre acestea amintim pe pictorul spaniol Eugenio Lucas Velázquez, decedat pe 11 septembrie 1870, pictorul francez Henri Baron, decedat pe 11 septembrie 1885, politicianul rus Nikita Hrușciov, decedat pe 11 septembrie 1971, actorul american John Ritter, decedat pe 11 septembrie 2003, sau actorul galez Andy Whitfield, decedat pe 11 septembrie 2011.

România i-a pierdut într-o zi de 11 septembrie, printre alţii, pe poetul şi actorul Mircea Demetriade, decedat pe 11 septembrie 1914, istoricul Nicolae Bănescu, decedat pe 11 septembrie 1971, sau fotbalistul Florin Hidişan, decedat pe 11 septembrie 2022.

