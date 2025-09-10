11 septembrie, Sfânta Teodora din Alexandria. Sărbătoare importantă în calendarul ortodox
Joi, 11 septembrie 2025, este prăznuită Sfânta Teodora din Alexandria, sfântă cu care oamenii, în general, sunt mai puţin familiarizaţi.
Sfânta Teodora, fiind căsătorită şi căzând în adulter, conştientizând starea de păcat, a luat decizia de a se închinovia la o mănăstire de călugări. Conform crestinortodox.ro, tăindu-şi părul şi îmbrăcând haine bărbăteşti s-a închinoviat în Mănăstirea Octodecatos, luându-şi numele de Teodor.
A uimit obştea de monahi cu nevoinţele, cu postul şi lacrimile de pocăinţă. O tânără de o moralitate îndoielnică a acuzat, pe nedrept, pe "Teodor" că a lăsat-o însărcinată. Monahul nu a încercat să se dezvinovăţească primind să plece din mănăstire. Sfânta a petrecut şapte ani într-o pădure pustie, crescând copilul acelei femei.
În tot acest timp a biruit prin rugăciune toate ispitele venite din partea diavolului. După şapte ani, stareţul mănăstirii l-a primit înapoi în mănăstire pe monahul "Teodor". După doi ani, el a decedat şi abia atunci toţi fraţii au văzut că el era, de fapt, femeie. Un înger al Domnului i-a descoperit atunci egumenului taina despre Sfânta Teodora. Soţul Sfintei, după înmormântarea acesteia, a ales să vieţuiască pusticeşte în chilia soţiei lui până la moarte. Sfânta Teodora din Alexandria s-a mutat la Domnul în 490.
Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰