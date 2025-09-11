12 septembrie, evenimente importante care au avut loc în această zi de-a lungul timpului

Prezentul este, poate, cel mai important, dar una dintre cele mai importante idei din viaţă este să nu ne uităm trecutul aşa că vă invităm să aflaţi ce evenimente deosebite s-au petrecut pe 12 septembrie de-a lungul timpului.

Indiferent că vorbim despre evenimente istorice, evenimente deosebite, naşteri sau decese, trebuie spus că fiecare dată din calendar punctează automat la fiecare dintre capitolele menţionate.

Iar ziua de 12 septembrie nu face notă discordantă, astfel că noi vă invităm să parcurgeţi mai jos, pe repede-înainte, câteva dintre cele mai importante evenimente care s-au petrecut de-a lungul timpului la data menţionată.

Evenimente petrecute pe 12 septembrie

Pe 12 septembrie 490 î.Hr. se înregistrează victoria grecilor asupra perșilor în Bătălia de la Maraton. Pe 12 septembrie 1659, oastea Țării Românești, condusă de Mihnea al III-lea, cucerește Giurgiul și Brăila. Începe răscoala antiotomană. Pe 12 septembrie 1683 are loc sfârșitul asediului otoman asupra Vienei. Armata germano-polonă, condusă de Ducele Carol de Lorena și de Regele Jan Sobieski, învinge, în apropiere de Viena, oastea marelui vizir Kara Mustafa. Pe 12 septembrie 1920, la Anvers, la Jocurile Olimpice de Vară, se folosește pentru prima dată steagul olimpic cu cinci inele.

Pe 12 septembrie 1940, în peștera de la Lascaux, Franța, sunt descoperite picturi rupestre preistorice. Pe 12 septembrie 1943, în Al Doilea Război Mondial, Benito Mussolini este salvat din arestul la domiciliu de forțele de comando germane conduse de Otto Skorzeny. Pe 12 septembrie 1944, la Moscova a fost semnată Convenția de armistițiu dintre guvernul român și guvernele Națiunilor Unite, prin care se consfințea starea de fapt a ieșirii României din războiul împotriva Națiunilor Unite și întoarcerea armelor împotriva Germaniei naziste.

Nașteri pe 12 septembrie

O mulţime de personalităţi s-au născut într-o zi de 12 septembrie, de la Regele Francisc I al Franței, născut pe 12 septembrie 1547, sau Ludovic al IV-lea, Mare Duce de Hesse, născut pe 12 septembrie 1837, şi până la scriitorul român Ion Agârbiceanu, născut pe 12 septembrie 1882, sau actorul francez Maurice Chevalier, născut pe 12 septembrie 1888.

Mai spre zilele noastre, într-o zi de 12 septembrie s-au născut personalităţi precum atletul american Jesse Owens, născut pe 12 septembrie 1913, actriţa americană Linda Gray, născută pe 12 septembrie 1940, cântăreţul american Barry White, născut pe 12 septembrie 1944, actorul englez Jason Statham, născut pe 12 septembrie 1967, actorul american Paul Walker, născut pe 12 septembrie 1973, sau actriţa americană Jennifer Hudson, născută pe 12 septembrie 1981.

Decese pe 12 septembrie

O mulţime de personalităţi s-au născut într-o zi de 12 septembrie. Dintre acestea amintim pe Papa Inocențiu al VI-lea, decedat pe 12 septembrie 1362, Țarul Vasili al IV-lea al Rusiei, decedat pe 12 septembrie 1612, Regele Afonso al VI-lea al Portugaliei, decedat pe 12 septembrie 1683, dramaturgul rus Leonid Andreev, decedat pe 12 septembrie 1919, actorul american Anthony Perkins, decedat pe 12 septembrie 1992, sau cântăreţul american Johnny Cash, decedat pe 12 septembrie 2003.

Tot într-o zi de 12 septembrie s-a stins din viaţă şi scrimerul român Tudor Andrei Petruș, decedat pe 12 septembrie 2017. Sub conducerea sa, echipa de floretă a României a devenit campioană mondială în 1994 şi 1995, iar Laura Badea a câştigat aurul olimpic la Atlanta, în 1996.

