Evenimente în Bucureşti, miercuri 4 martie. Ce nu trebuie să ratezi

Deşi suntem, încă, în prima parte a săptămânii, ziua de miercuri, 4 martie, aduce o mulţime de evenimente de care bucureştenii, mai mari sau mai mici, se pot bucura cu încredere.

Piesa de teatru "Moara cu noroc" se joacă miercuri, 4 martie, la Teatrul Nottara din Bucureşti - zilesinopti.ro

Abia au trecut câteva zeci de ore din această săptămână şi poate cei mai mulţi dintre bucureşteni încă sunt implicaţi total în ceea ce înseamnă muncă dar chiar şi aşa considerăm că oamenii ar trebui să caute portiţe în program pentru a se bucura de diferite evenimente care să-i facă să uite de grijile zilei.

Astfel că am decis să venim, ca de obicei, în faţa dumneavoastră cu câteva recomandări de evenimente care v-ar putea ajuta, miercuri, 4 martie, să uitaţi de ceea ce vă produce bătăi de cap în cadrul programului normal de lucru.

Piese de teatru în Bucureşti, miercuri 4 martie

Ziua de teatru începe încă de la ora 10.00, când se joacă piesa pentru copii "Cei trei purceluşi", la Teatrul Țăndărică. De la ora clasică de teatru, 19.00, se joacă piese precum "Șapte minute după miezul nopții", la Teatrul Excelsior, sau "Moara cu noroc", la Teatrul Nottara - Sala George Constantin.

Tot de la ora 19.00 se joacă şi "Nunta lui Krecinski", la Teatrul de Comedie - Sala Radu Beligan, "Interesul general", la Teatrul Dramaturgilor Români, "Nunta lui Decebal", la Teatrelli, "Fanteziile soțului meu aproape că m-au înnebunit", la Teatrul Elisabeta, sau "Casa curată", la Teatrul Naţional Bucureşti - Sala Pictura.

Concerte în Bucureşti, miercuri 4 martie

Trupa Omul din Pod lansează albumul "O Clipă" prin intermediul unui concert susţinut în The Pub Universităţii, de la ora 19.00. Silvia Voinea şi discipolii săi susţin un recital vocal, la Ateneul Român, de la ora 19.00.

Trupa Toulouse Lautrec susţine un concert în Expirat Halele Carol, de la ora 21.00. Trupa Vunk susţine spectacolul "Suflet digital" la Sala Palatului, de la ora 20.00. Cei de la Balkan Taksim lansează LP-ul "Acide balkanique" prin intermediul unui concert susţinut în Control Club, de la ora 21.00.

Expoziţii în Bucureşti, miercuri 4 martie

Dintre expoziţiile ce pot fi vizitate în această perioadă recomandăm "Cioplitorul de gânduri", la Muzeul Național al Satului "Dimitrie Gusti", sau "Între realismul socialist și comunismul național", la Palatul Suțu.

De asemenea, pot fi vizitate expoziţii precum "Ceramică românească modernă din colecția Muzeului Dr. Nicolae Minovici", la Palatul Suțu, sau "Mari personalități. Portrete din colecția Muzeului Theodor Aman", la Muzeul Theodor Aman.

