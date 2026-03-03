4 martie, evenimente importante care au avut loc în această zi de-a lungul timpului

Prezentul este, poate, cel mai important, dar una dintre cele mai importante idei din viaţă este să nu ne uităm trecutul aşa că vă invităm să aflaţi ce evenimente deosebite s-au petrecut pe 4 martie de-a lungul timpului.

Actorul Toma Caragiu a fost unul dintre românii care şi-au pierdut viaţa la marele cutremur din 4 martie 1977

Indiferent că vorbim despre evenimente istorice, evenimente deosebite, naşteri sau decese, trebuie spus că fiecare dată din calendar punctează automat la fiecare dintre capitolele menţionate.

Iar ziua de 4 martie nu face notă discordantă, astfel că noi vă invităm să parcurgeţi mai jos, pe repede-înainte, câteva dintre cele mai importante evenimente care s-au petrecut de-a lungul timpului la data menţionată.

Evenimente petrecute pe 4 martie

Articolul continuă după reclamă

Pe 4 martie 1461, în Războiul celor două roze, Regele Henric al VI-lea al Angliei, care aparținea casei Lancaster, este detronat de către vărul său, care va deveni Regele Eduard al IV-lea și care aparținea casei de York. Pe 4 martie 1665, Regele Angliei, Carol al II-lea, declară război Țărilor de Jos, marcând începutul celui De-Al Doilea Război Anglo-Olandez. Pe 4 martie 1801, Thomas Jefferson a depus jurământul ca președinte al SUA, primul de la inaugurarea noii capitale a SUA la Washington, D.C. Pe 4 martie 1821, în timpul Revoluției de la 1821, oastea lui Tudor Vladimirescu, supranumită "Adunarea norodului", ocupă Slatina. Pe 4 martie 1907, în timpul Răscoalei țărăneşti din 1907, peste 2.000 de țărani răsculați pătrund în Botoșani, unde au loc ciocniri sângeroase cu armata.

Pe 4 martie 1915, Guvernul rus înaintează ambasadorilor Franței și Angliei la Petrograd un memorandum în care își exprimă hotărîrea de anexare la Rusia a Constantinopolului și a strîmtorilor Bosfor și Dardanele. Guvernele francez și englez nu s-au împotrivit. Pe 4 martie 1923 se creează Liga Apărării Național-Creștine (LANC), organizație extremistă, condusă de profesorul universitar A.C. Cuza, din care s-a desprins Garda de Fier. Pe 4 martie 1945, Finlanda declară război Germaniei naziste. Pe 4 martie 1945, şase avioane americane greșesc ținta cu 480 de kilometri și, în loc să bombardeze orașul german Freiburg, lovesc orașul Zürich. Piloții sunt trimiși în fața unei Curți marțiale, în Anglia. Pe 4 martie 1946, Frank Sinatra lansează primul său album, "The Voice Of Frank Sinatra". Pe 4 martie 1947 se semnează Tratatul de la Dunkerque, de alianță între Franța și Marea Britanie. Pe 4 martie 1963, la Paris, șase oameni sunt condamnați la moarte pentru conspirație de asasinat asupra președintelui Charles de Gaulle. Pe 4 martie 1970, submarinul francez Eurydice explodează sub apă, ducând la pierderea întregului echipaj de 57 de oameni. Pe 4 martie 1975, Charlie Chaplin este înnobilat de Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii. Pe 4 martie 1977 se produce cel mai grav cutremur din România, soldat cu peste 1.500 de victime. Pe 4 martie 2018, fostul spion MI6 Serghei Skripal și fiica sa sunt otrăviți cu Noviciok în Salisbury, Anglia, provocând o revoltă diplomatică ce duce la expulzarea în masă a diplomaților din toate țările implicate.

Nașteri pe 4 martie

O mulţime de personalităţi s-au născut într-o zi de 4 martie, de la compozitorul italian Antonio Vivaldi, născut pe 4 martie 1678, sau diplomatul şi politicianul român Nicolae Titulescu, născut pe 4 martie 1882, şi până la actorul american John Garfield, născut pe 4 martie 1913, sau cântăreţul britanic Shakin' Stevens, născut pe 4 martie 1948.

Mai spre zilele noastre, într-o zi de 4 martie s-au născut personalităţi precum fotbalistul şi antrenorul scoţian de fotbal Kenny Dalglish, născut pe 4 martie 1951, cântăreţul englez Chris Rea, născut pe 4 martie 1951, actriţa americană Catherine O'Hara, născută pe 4 martie 1954, sau fotbalistul american Landon Donovan, născut pe 4 martie 1982.

Decese pe 4 martie

O mulţime de personalităţi şi-au pierdut viaţa într-o zi de 4 martie. Dintre acestea amintim pe scriitorul rus Nicolai Vasilievici Gogol, decedat pe 4 martie 1852, compozitorul român Șerban Georgescu, decedat pe 4 martie 2007, actriţa americană Joan Taylor, decedată pe 4 martie 2012, sau actorul român George Motoi, decedat pe 4 martie 2015.

De asemenea, trebuie amintit că, la marele cutremur din 4 martie 1977, România i-a pierdut, printre alţii, pe medicul Ioan Dragu, poetul şi prozatorul A. E. Baconski, actorul Toma Caragiu, cântăreaţa Doina Badea, regizorul Alexandru Bocăneţ sau cântăreaţa Filofteia Lăcătuşu.

Cristi Ioniţă Like Născut în '82, îndrăgostit de sport din '83, Cristi Ioniţă a început să lucreze în presă încă din clasa a X-a, când scria ştiri din sport pentru Uniplus Radio. ➜

Întrebarea zilei Vă temeţi de conflictul din Orientul Mijlociu? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰